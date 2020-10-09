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4年月經沒來！醫院說她便秘堵住　一查驚覺「另一子宮」藏爆量血

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▲▼示意圖,生活,作息,健康,胃痛,月經.生理期,疼痛,腹部,懷孕,孕期,腸胃,陣痛（示意圖／123RF）

▲月經示意圖。（示意圖／123RF）

記者黃心瑀／綜合報導

英國女子瑪德琳（Madeleine Janes）先前因為肚子劇烈疼痛求醫，到了醫院之後卻只被告知這是便秘的症狀，儘管吃了藥、做了飲食控制，情況仍然沒有改善，不久後她又再度因為肚子痛被送醫急救，做了詳細檢查後才發現，原來她的體內有雙子宮，而她已經4年沒有來的月經，通通集中在其中一邊的子宮，所以才會造成這樣的情況出現。

綜合外媒報導，瑪德琳在肚子出現疼痛狀態前，已經有長達4年的時間月經沒有來過，她在2015年8月時第一次因為肚子痛就診，當時被告知這是便秘的現象，沒有進行任何檢查，只拿了緩解胃痙攣的藥就回家了，隨著時間的過去，她的症狀沒有緩解，前前後後多次去醫院求助，但最後卻被貼上「歇斯底里」的標籤。

沒多久後，瑪德琳去了德文郡（Devon）度假，但肚子的疼痛實在是讓她難以忍受，於是她到了當地的醫院就醫，並被檢查出她有雙子宮、兩個子宮頸、一個卵巢跟缺少一個腎臟，而造成她疼痛的源頭就是她體內的第二個較小的子宮，上頭長出了一塊皮膚導致經血阻塞，裡面完完全全的塞滿了4年的經血。

瑪德琳的子宮裡被抽出了100毫升的血液，在待了7天之後才出院，隨後她也進行了手術去除子宮上的皮膚，這樣她才能避免以後又出現同樣的狀況，但同時也被告知，若以後想要生小孩，她必須接受醫療救治，通常患有這種疾病的婦女有80%的機會流產或早產。

瑪德琳說，事實上她一開始就醫時從未跟真正的醫生接觸、檢查過，當時認為只要是醫護人員說的都是對的，因為他們才是有資格做出判斷的人，不過經過這次的事件後，她發現事情顯然不是這樣，她也將自己的經驗分享出來表示，每個人都比醫生、護士等人更了解自己的身體，請相信自己的直覺跟身體的反應，並且不要放棄地找出原因，才能獲得必要的幫助。

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