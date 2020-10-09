水公司牡丹水庫直通閥改善工程　屏南地區近6萬將大停水

▲水公司13日深夜進行牡丹水庫原水直通閥改善工程 ，屏南地區將大停水。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

自來水公司七區處牡丹廠13日深夜起辦理原水直通閥改善工程，屏南地區大停水，估計有5萬9500戶受影響，其中新園等管線末端區域停水可能超過1天，籲請用戶提早備水並節約用水。

自來水公司第7區營業處表示，因應牡丹廠辦理原水直通閥)改善工程須辦理停水，停水時間為年10月13日(二)23時至10月14日(三)22時，合計23小時（含施工 8 小時及復水時間 15 小時），管線末端及高地區復水時間延後24小時。

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該公司會逐一檢視細節，盡量縮短檢驗工程作業時間盡速完工復水，以儘早提供用水需求。籲請用戶配合節約用水並預作儲水準備。如遇颱風或豪雨影響作業安全時本停水案順延並擇期公告實施。

停水戶數共計地區有5萬9500戶，包括恆春營業所範圍:車城鄉、恆春鎮、滿洲鄉、牡丹鄉(四林村、牡林村、虎頭山部落)、獅子鄉、枋山鄉，共1萬9500戶。

東港營運所轄區: 枋山鄉、獅子鄉、枋寮鄉、佳冬鄉、林邊鄉、春日鄉(春日村、古華村)、東港鎮、崁頂鄉、南州鄉、琉球鄉、新園鄉，共計4萬戶。

民眾如需用水，聯絡電話：免付費客服電話1910、牡丹給水廠 08-8831469、恆春營運所 08-8892265、東港營運所 08-8325550。

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