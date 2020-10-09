東港活蟹「飄濃厚尿味」　老闆娘一聞：是正常的...內行喊母湯

▲螃蟹入口時，有濃濃的尿味。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨天到屏東東港市場買海鮮，並直接交給代客料理，沒想到螃蟹一入口，立刻有股濃厚且刺鼻的尿味，傻眼的他當下便折返理論，結果老闆娘聞完，竟聯合其他攤販硬拗，表示這是正常現象；而內行一看直言，「有阿摩尼亞味就是死蟹。」

網友8日在爆怨公社發文提到，「今天去東港市場吃海產，到某家專賣螃蟹的攤販買了幾隻螃蟹來吃，下肚（入口）當下非常濃厚的阿摩尼亞味道與尿騷味一股勁的衝上腦門，非常刺鼻又臭，馬上拿去給他們聞，老闆娘卻跟我說是正常的，說螃蟹本身就會有這種味道。」

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不僅如此，老闆娘還叫其他魚販也來聞，大家都附和說是正常現象。對此，他不禁怒道，「我信任你們，所以都給你們挑選，重點還不便宜，結果妳這種鬼話都掰的出來，還怪在代客料理的店家身上，說有可能是因為蒸不夠熟，是看我們觀光客好騙嗎？」

▲網友議論。（圖／翻攝自爆怨公社）

同時，原po還附上照片，表示「照片上（的螃蟹）不是沒熟，我買了好幾隻，其他隻吃起來都很正常。」對此，網友們紛紛回應，「叫她吃啊！拿到她面前說，林北有錢買給妳吃」、「花這個錢，都直接到餐廳吃到飽」、「我家在觀光漁市裡賣快炒，真的很怕客人買死掉的螃蟹來代煮，千萬不要啊」、「叫老闆當場吃下去就對了，來瞎讚的也吃看看」。

而不少內行人看完，直言「應該是死一段時間了」、「死蟹有尿味」、「死的螃蟹會開始有阿摩尼亞味，一般紅蟳活的也會有一點，味覺不是很敏的比較吃不出來，紅蟳要吃處女蟳，才不會有那個味道」、「不是死了，就是受傷，才會有那個味道」、「先死了後泡過東西」。

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