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東港鎮海釣場老闆娘遭小三痛毆昏迷　新住民社團討論激烈　

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▲屏東市竹籬笆協會、屏東市彼岸花協會與台北華夏文創經貿協會與代表立法院顧問蘇清泉出席的林育先等屏東市聚會，商討協助傷者事宜 。（圖／林育先提供）

▲屏東市竹籬笆協會、屏東市彼岸花協會與台北華夏文創經貿協會與代表立法院顧問蘇清泉出席的林育先等屏東市聚會，商討協助傷者事宜 。（圖／林育先提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

從福建嫁來屏東縣東港鎮的海釣場余姓老闆娘，9月28日疑遭先生女友暴打導致重傷昏迷住院，轄區東港警方傳訊涉案陳女到案後，已依重傷害罪嫌函送法辦，但該案移送法辦，但在臉書引發各大新住民社團討論激烈，尤其陸配姐妹們相當關注，大家對此遭遇，感到非常難過，連日來已有許多陸配到醫院探視，並聚會商討協助事宜。

▲屏東市竹籬笆協會、屏東市彼岸花協會與台北華夏文創經貿協會與代表立法院顧問蘇清泉出席的林育先等屏東市聚會，商討協助傷者事宜 。（圖／林育先提供）

▲▼祈福、討論。

▲屏東市竹籬笆協會、屏東市彼岸花協會與台北華夏文創經貿協會與代表立法院顧問蘇清泉出席的林育先等屏東市聚會，商討協助傷者事宜 。（圖／林育先提供）

4日下午屏東市竹籬笆協會常務理事張芯、屏東市彼岸花協會理事長石陵英、台北華夏文創經貿協會理事長李燕妮與代表立法院顧問蘇清泉出席的林育先及各陸配協會幹部們在屏東市聚會，除為余姓女子祈福、集氣，祈願她早日康復後，也針對她的事件，進行資訊彙整，討論後續協助事宜。

林育先在會中彙整意見後，表達蘇清泉及服務團隊，願作為大家的後盾與支持力量，未來會積極協助與相關單位溝通與聯繫，也更期盼真相早日水落石出，還傷者一個公道。

屏東市彼岸花協會理事長石陵英表示，新住民全國總會周滿芝理事長、廖婉汝立委、唐玉琴議員及立法院顧問蘇清泉都在第一時間表達關心，也感謝李燕妮理事長特地南下與姐妹們共商對策，希望在台的陸配姐妹，團結在一起，共同努力奮鬥，找真相，爭權益。

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