國慶連假登場！6大「地雷路段」湧車潮　出遊最佳上路時間點曝

▲國道疏運措施。（圖／高公局提供）

記者李宜秦／台北報導

今（9）日是國慶連假第一天，交通部高公局籲判，國道壅塞路段包括國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等六大路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

高公局表示，預估今日國道交通量為115百萬車公里，為年平均平日 (87百萬車公里)1.3倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為年平均平日的1.5倍。

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今日疏導措施包括6-12時國5南港系統南向入口高乘載、全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

▲10/9國道交通量預測。（圖／高公局提供）

高公局預判，今日壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

高公局表示，假期間已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。