阿里山遊樂區門票半價　還要送「秋季限定好禮、限量拍立得」

▲妹潭湖畔彩繪小屋模擬圖。（圖／嘉義林區管理處提供）



記者許展溢／台北報導

國慶假期到阿里山國家森林遊樂區入園半票優惠外，林務局嘉義林區管理處指出，也推出親子活動，雙十連假首日（9日)至阿里山姊妹潭體驗「為森林上色」，在透明小屋中一起盡情揮灑畫筆上色，與森林、湖畔相互輝映，打造阿里山裝置藝術，還有加碼秋日限定禮品、手做阿里山石膏植拓畫，將阿里山的美好帶回家。

嘉義林管處處長張岱表示，秋天的阿里山是最溫暖的顏色，今年特別在如夢似幻的妹潭打造透明彩繪小屋，邀請民眾共筆，繽紛顏料堆疊於透明牆面，看出去與妹潭的湖光山色、紅檜天然下種林的美景中相互輝映，創造阿里山新裝置藝術。

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▲▼石膏植拓手作體驗。（圖／嘉義林區管理處提供）



嘉義林管處指出，除了手繪活動，當日還有「植拓手作」定格植物美好瞬間，由達人現場教學，利用石膏的特性將植物封存；特別以阿里山採集到的乾燥植物作為素材，參加者可以挑選自己喜歡的元素，創作獨一無二的植物手作，帶走專屬阿里山秋日紀念。活動共分上午（9-12時）、下午（13-16時）2場次，限定名額各30組。

嘉義林管處提醒，本次活動採KKTIX購票平台，為提倡攜家帶眷，親子票一大一小（12歲以下）與全票同價只要500元，而有身心障礙者採半價優惠250元，入場還可兌換「秋季限定好禮」及「限量拍立得」。阿里山已邁入秋裝，來場阿里山之旅，日間捕捉青楓及櫻花葉轉紅的美景、傍晚追逐日落雲海，搭配「秋季彩繪森林」活動，不管是親子同樂、還是好友揪團一起都適合。