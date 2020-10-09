　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

阿里山遊樂區門票半價　還要送「秋季限定好禮、限量拍立得」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼阿里山秋季彩繪森林親子派對。（圖／嘉義林區管理處提供）

▲妹潭湖畔彩繪小屋模擬圖。（圖／嘉義林區管理處提供）

記者許展溢／台北報導

國慶假期到阿里山國家森林遊樂區入園半票優惠外，林務局嘉義林區管理處指出，也推出親子活動，雙十連假首日（9日)至阿里山姊妹潭體驗「為森林上色」，在透明小屋中一起盡情揮灑畫筆上色，與森林、湖畔相互輝映，打造阿里山裝置藝術，還有加碼秋日限定禮品、手做阿里山石膏植拓畫，將阿里山的美好帶回家。

嘉義林管處處長張岱表示，秋天的阿里山是最溫暖的顏色，今年特別在如夢似幻的妹潭打造透明彩繪小屋，邀請民眾共筆，繽紛顏料堆疊於透明牆面，看出去與妹潭的湖光山色、紅檜天然下種林的美景中相互輝映，創造阿里山新裝置藝術。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼阿里山秋季彩繪森林親子派對。（圖／嘉義林區管理處提供）

▲▼石膏植拓手作體驗。（圖／嘉義林區管理處提供）

▲▼阿里山秋季彩繪森林親子派對。（圖／嘉義林區管理處提供）

嘉義林管處指出，除了手繪活動，當日還有「植拓手作」定格植物美好瞬間，由達人現場教學，利用石膏的特性將植物封存；特別以阿里山採集到的乾燥植物作為素材，參加者可以挑選自己喜歡的元素，創作獨一無二的植物手作，帶走專屬阿里山秋日紀念。活動共分上午（9-12時）、下午（13-16時）2場次，限定名額各30組。

嘉義林管處提醒，本次活動採KKTIX購票平台，為提倡攜家帶眷，親子票一大一小（12歲以下）與全票同價只要500元，而有身心障礙者採半價優惠250元，入場還可兌換「秋季限定好禮」及「限量拍立得」。阿里山已邁入秋裝，來場阿里山之旅，日間捕捉青楓及櫻花葉轉紅的美景、傍晚追逐日落雲海，搭配「秋季彩繪森林」活動，不管是親子同樂、還是好友揪團一起都適合。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
台男問存100萬「娶烏克蘭新娘」有多爽　行家潑冷水：你只想壞
《玩很大》紅隊痛哭求救吳宗憲！　鼻酸對話曝光
快訊／墾丁南灣沙灘4男女交疊活春宮　恆春警緊急究辦
巨大火柱影片曝！南韓大樓深夜狂燒33層　至少88傷送醫
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

阿里山遊樂區門票半價　還要送「秋季限定好禮、限量拍立得」

搭客運票根要留好　到宜蘭11家、花蓮18家租汽機車優惠一次看

國慶連假登場！6大「地雷路段」湧車潮　出遊最佳上路時間點曝

台南熊貓超市出包！深夜一折賣拒發貨　foodpanda大軍被訂單綁架

凌晨拿手機夜拍！驚見墾丁南灣2男2女「交疊活春宮」　5千網友驚呆

2次投票決定4種結局！《與惡》公投版看完「帶著8個困惑離開」

饒河夜市「地瓜父子」真相曝光！老闆娘784字吐心聲　柯P現身回應

新婚半年！32歲男罹癌忍痛要妻「離婚、墮胎」　自費用藥金額曝光

國慶晚會10/9基隆港西4碼頭登場　市府籲請民眾戴口罩勿帶違禁品

新北三和國小自製「紅寶石蜜餞」　食農教育從小扎根吃出好滋味

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

王一博賽車出意外！「敵隊秒嗨慶祝」　「連人帶車摔出賽道」…他賽後找車手理論

孫德榮讚羅志祥「有才華」：復出有機會！　為捧5566開砲「E開頭團體」嚇壞沈玉琳

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

台中人出動！最新夜市10/9開幕　近2千坪、4百多個攤位逛到腿軟

學起來！韓國爆紅「便當盒蛋糕」小尺寸+高顏值自用送禮都適合❤

高雄第5起警酒駕！酒測值「0.99」　派出所長撞女騎士...被調離現職

「謎之水果」含滿滿膠質而且超貴　軟Q像天然果凍網友大推：很甜！

館長槍擊案傳槍手「收1千萬行兇」 警逮竹聯幫會長與數名重要幹部

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

阿里山遊樂區門票半價　還要送「秋季限定好禮、限量拍立得」

搭客運票根要留好　到宜蘭11家、花蓮18家租汽機車優惠一次看

國慶連假登場！6大「地雷路段」湧車潮　出遊最佳上路時間點曝

台南熊貓超市出包！深夜一折賣拒發貨　foodpanda大軍被訂單綁架

凌晨拿手機夜拍！驚見墾丁南灣2男2女「交疊活春宮」　5千網友驚呆

2次投票決定4種結局！《與惡》公投版看完「帶著8個困惑離開」

饒河夜市「地瓜父子」真相曝光！老闆娘784字吐心聲　柯P現身回應

新婚半年！32歲男罹癌忍痛要妻「離婚、墮胎」　自費用藥金額曝光

國慶晚會10/9基隆港西4碼頭登場　市府籲請民眾戴口罩勿帶違禁品

新北三和國小自製「紅寶石蜜餞」　食農教育從小扎根吃出好滋味

特斯拉「敞篷版」Model Y全球首發　車主怨：我要買一台更好的車

健美選手中風投靠館長…怒告前東家工作血汗！求償500萬結果曝

漫畫《極道主夫》改編日劇　玉木宏化身黑道買菜反差萌

秋天最浪漫玩法！到宜蘭明池賞最美落羽松　這4天還能看優人神鼓演出

鎖定「ET賞屋節」做功課！汐止「未來樹」自然共生搶先機　享南港便利生活圈

阿里山遊樂區門票半價　還要送「秋季限定好禮、限量拍立得」

金鐘0入圍…小鬼綜藝摔苦笑「親吐真實心聲」！　眼神失落畫面逼哭網

妙齡女被攝淫師偷拍裸照三度輕生　科技大廠否認包庇：待司法判決

快訊／屏東醫院凌晨「空病房床墊」詭異起火！院方急疏散36人逃生

「E.SO」來源維基百科錯很大！　瘦子狂喊：誰幫改一下好嘛

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

生活熱門新聞

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

墾丁南灣2男2女活春宮　網友驚呆

台南熊貓超市出包　foodpanda大軍被訂單綁架

淡水違規飛行R22直升機機主找到了

機車晃52秒爆熱議！美腿小隻女現身

饒河地瓜父子真相曝光　老闆娘784字吐心聲

白紗重機妹「雪乳過彎」爆紅　學霸身分曝光

私廚月薪50K「一周煮5餐」　高雄哥面試怒炸

男罹癌要妻離婚、墮胎　自費用藥金額曝

昌鴻明轉中颱　最新國慶連假天氣曝

「保溫箱汪洋一片」　外送哥嘆：做白工一天

超過10分未取餐！外送員「餐點送遊民」她公審

減肥廣告狂洗「怒關Line通知」！網曝1招解決

2投票4結局！與惡公投版看完8個困惑

更多熱門

相關新聞

出遊潮+下班車潮！北部多處路段紫爆

出遊潮+下班車潮！北部多處路段紫爆

國慶連假展開！高公局指出，今（8）日下午17時後，西部國道路網湧現車潮，壅塞路段包括國1南向桃園-中壢轉接道、內湖-圓山、北向林口-高公局；國5北向頭城至坪林。其中，北部都會區路段由於遇到下班車潮，多處路段「紫爆」，時速不到20公里，高公局預估晚間8點後就會逐漸紓解。

國慶3天連假全台天氣攻略來了

國慶3天連假全台天氣攻略來了

全台4大必看國慶活動

全台4大必看國慶活動

名字國慶雙十免費遊台南萬里長城

名字國慶雙十免費遊台南萬里長城

玩爆國慶連假！全台11大活動懶人包

玩爆國慶連假！全台11大活動懶人包

關鍵字：

國慶假期國慶連假阿里山國家森林遊樂區嘉義林區管理處姊妹潭森林上色石膏植拓

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／少年遭流彈打中下體　救護車又出車禍

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

墾丁南灣2男2女活春宮　網友驚呆

20歲網美拍綁架片「遭誤殺爆頭慘死」！屍體被丟原地

蔚山33樓公寓大火　上百住戶驚逃

允小三「不與妻啪啪」　偷腥夫強辯：老婆害的

即／女山友爬嘉明湖300公尺倒地　送醫不治

控3男撿屍台南少女　她超硬背景曝

只買3檔股票每年息收200萬　他笑：笨蛋很容易當達人

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

瑋哥證實「已和反骨解約」：領頭羊為慾望變了樣

毛小孩偷吃鳳凰酥亡　女獸醫忍痛為牠送行

汪遭殘忍丟洗衣機　她衝入救援結局笑噴

韓女團被騙拍「丁字褲照」曝內幕

台南熊貓超市出包　foodpanda大軍被訂單綁架

更多

最夯影音

更多
泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編
王一博賽車出意外！「敵隊秒嗨慶祝」　「連人帶車摔出賽道」…他賽後找車手理論

王一博賽車出意外！「敵隊秒嗨慶祝」　「連人帶車摔出賽道」…他賽後找車手理論

孫德榮讚羅志祥「有才華」：復出有機會！　為捧5566開砲「E開頭團體」嚇壞沈玉琳

孫德榮讚羅志祥「有才華」：復出有機會！　為捧5566開砲「E開頭團體」嚇壞沈玉琳

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

台中人出動！最新夜市10/9開幕　近2千坪、4百多個攤位逛到腿軟

台中人出動！最新夜市10/9開幕　近2千坪、4百多個攤位逛到腿軟

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面