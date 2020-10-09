恐怖級塞爆！國慶連假首日蘇花凌晨湧南下車流　估傍晚後緩解

記者游芳男／宜蘭報導

恐怖級塞爆又來了！國慶連假首日蘇花路廊凌晨即湧現南下車流，宜蘭蘇澳地區車潮從蘇花改蘇澳端一路回堵至蘇澳新站前，估傍晚後緩解。

▲▼國慶連假首日，蘇花凌晨即湧南下車流，估傍晚後才能緩解。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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國慶連假首日，9日凌晨5時30分起，蘇花路廊湧現大量返鄉及出遊南下車潮，宜蘭蘇澳地區車潮從蘇花改蘇澳端一路回堵至蘇澳新站前，蘇澳警分局已加派警力64名及義交6名加強蘇花改沿線交通疏導，並編排交通快打警力，如遇轄區發生交通壅塞，可即時疏導交通，維持行車順暢。

蘇澳警分局表示，9日蘇花路廊南下5-17時、北上5-15時禁止21噸以上大貨車（含砂石車）通行，呼籲大貨車用路人改道通行或避開禁行時段行駛，以免造成不便。

另，如民眾仍須自行開車，隨時收聽廣播掌握路況，避開交通尖峰時段進入蘇花改，並提醒用路人於隧道內適時提升車速，於速限範圍內保持安全距離。如遇到塞車時務必遵守各路口執勤員警或義交指揮，遵守道路交通規則，相互禮讓保持耐心，共同維護交通安全與順暢。

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