北市火警死亡六都第二低！北市消防局：保命關鍵「安裝住警器」

▲台北市消防局指出民宅安裝住警器可增加火災發生逃生時間。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

日前《天下雜誌》「2020幸福城市大調查評比檢查報告」台北市施政力成績16個細項指標中，2019年每百萬人火災死亡人數，北市為5.65，六都中排名第2低，全國排名第13，經北市消防局統計，台北市去年共發生2149件火災，造成15人死亡，其中有自殺、縱火類案件造成7 人死亡；但消防局指出，未正確安裝住警器，是火災傷亡最主要原因，呼籲民眾一定要安裝並定期測試，增加火災時避難逃生時間。

台北市消防局指出：包含2020年3月14日萬華區華西街1樓小吃攤火災，造成樓上出租雅房房客6人死亡，以4月26日錢櫃林森店大火，因業者關閉消防安全設備，造成6人死亡，也讓市民對北市公共安全產生疑慮。

台北市為提升醫院、旅館、老福機構、補習班、健身中心、運動中心、餐館業、電影院、KTV及酒店等場所公共安全，消防局目前持續加強消防安全設備檢查，針對營業場所消防安全設加強查處，並建立公安檢查三級查核制度，增進檢查效能及督導機制，並新增規範甲類營業場所，管理權人應依「住宅用火災警報器設置辦法」設置住宅用火災警報器，並增訂罰則規範。

台北市消防局統計2020年到8月底，北市住宅用火災，警報器成功動作提醒民眾案例共計433件，成功讓433個家庭免於火災傷害並降低財產損失、消防局再次提醒民眾要避免火災威脅，加裝住警器是最好的方法。

而且住宅用火災警報器免配線，只要裝電池用雙面膠黏貼牆面即可安裝，消防局提醒民眾，民眾住宅安裝住警器在起居室、客廳、廚房及樓梯間等位置均應裝設，已安裝住宅用火災警報器則應定期測試檢查固定並更換電池，以確保安全。

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