古坑鄉長現任告前任　勝訴獲判賠2萬...全捐國中棒球隊

▲古坑鄉長沈勝騰於7日下午前往古坑國中將賠償金22,317元全數捐贈古坑國中棒球隊作為充實經費使用，由校長一同上台接受。（圖／古坑鄉公所提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

2019年6月間一場豪大雨過後，古坑鄉南方崁頭厝和南昌部落，出現空氣惡臭、蒼蠅肆虐狀況，前任鄉長黃意玲接獲鄉親陳情，遂於臉書公開反應公共議題，但內容卻引起現任鄉長沈勝騰認為該貼文造成名譽受到貶損，提告民事求償，現判決出爐，黃意玲須在臉書公開道歉及賠償，昨（7）日沈勝騰將賠償金，全數捐贈古坑國中棒球隊作為推展經費。

台灣雲林地方法院民事判決，黃意玲應將道歉啟事在10月2日、3日刊登於個人臉書二日，閱讀權限設定為公開，及應給付損害賠償新台幣20,000元和負擔訴訟費用，合計新台幣22,317元。針對此項民事判決，古坑鄉長沈勝騰將賠償金和訴訟負擔費用，全數捐贈古坑國中棒球隊作為充實經費，由校長代表接受，讓學生們能有更好的設備器材。

前古坑鄉長黃意玲回應指出，關於在臉書反映「轉運站垃圾」及「筍農補助」等民情一事，讓她連續跑法院多次，其刑事訴訟部分，業經法院裁定不起訴處分，原告不得抗告。

黃意玲表示，事後原告轉民事求償新台幣100萬、登4大報及訴訟費用被告負擔，讓她一路上飽受壓力；雖然法律給予機會，卻是要提出人證或物證等，因考量不想將壓力再度轉給其他人，不想再牽連當時轉述訊息的民眾，決定尊重民事法官的裁定，賠償新台幣2萬，並在自己臉書連登2日，訴訟費用由被告負擔六分之一；以致此時靜心思考人生，心隨境轉⋯，這一切都會過去的，也為了地方和諧，希望沈鄉長好好規劃鄉政，才不會辜負人民期望。

黃意玲則在深夜於臉書貼文，「教育非政治工具，將學校的校長、老師、學生，淪為政治工具是赤裸裸，非常悪劣示範，請不要搞錯方向以及對象，當教育淪為政治工具，當公益淪為鬥爭手段時，我很心疼這些孩子們。意玲對教育及師生的尊重與愛護，會更督促自己繼續努力下去⋯⋯。」

▲古坑鄉前鄉長黃意玲昨日深夜在臉書貼文，「教育非政治工具，將學校的校長、老師、學生，淪為政治工具是赤裸裸，非常悪劣示範。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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