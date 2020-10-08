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第 37 屆政大金旋獎決賽將於 10／11（日）登場 李友廷等四組音樂人將到場助陣

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活動小組報導

第 37 屆政大金旋獎決賽將於 10 月 11 日在 Westar 盛大舉辦！本屆金旋獎決賽以「拾夢」為題，象徵著金旋獎的旅程開始於春季的夢境交換，當夢想的輪廓從虛無逐漸幻化為真實，美夢將通過縫隙，進入音樂人的生命，在暑氣未散的初秋盛放，追逐夢想的腳步永不止息。

▲第三十七屆政大金旋獎決賽視覺（圖／金旋獎主辦單位提供）

▲第三十七屆政大金旋獎決賽主視覺（圖由金旋獎主辦單位提供）

決賽現場將由 10 組獨唱組、6 組重對唱組及 11 組創作組參賽者角逐獎項，並隆重邀請到喜歡音樂創辦人暨總經理陳子鴻、街聲 StreetVoice 音樂總監小樹、康士坦的變化球及草莓救星吉他手吳穎然 ARNY、Tizzy Bac 主唱暨鍵盤手陳惠婷與 Frandè 法蘭黛樂團鼓手吳孟諺，一同組成專業評審陣容。

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此外，決賽當天也特邀四組嘉賓到場助陣，為現場觀眾帶來獨一無二的聽覺盛宴。表演卡司分別是——為本屆金旋獎創作主題曲的 尋找尼歐Finding NEO、知名瞪鞋搖滾樂團 Manic Sheep、《聲林之王》第一季冠軍李友廷，及榮獲第三十屆金曲獎最佳單曲製作人獎的 YELLOW。

▲第三十七屆政大金旋獎初賽照片（圖／金旋獎主辦單位提供）

▲第三十七屆政大金旋獎初賽照片（圖由金旋獎主辦單位提供）

金旋獎秉持著推廣學生音樂的初衷以及回饋歷屆參賽者的理念，致力為參賽者提供自由、不設限的舞台，亦積極建立品牌，希望熱愛音樂的靈魂都能被聽見。誠摯邀請大家蒞臨金旋獎決賽，一起發掘舞台上的新星，為自己支持的參賽者加油！


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☁️ 夢境幻遊指引
10/11 決賽 @Westar

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