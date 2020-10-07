快訊／台南殯葬業者槍案嫌有逃亡滅證之虞　裁定羈押禁見！

記者林悅／台南報導

台南市殯儀館方姓殯葬業者槍擊案，兇嫌郭男及同夥王男被市警六分局依殺人、槍砲罪嫌送辦，檢察官訊後諭知郭嫌聲請羈押禁見，台南地院7日深夜10時許，以郭嫌所犯為最輕本刑為5年以上重罪，有逃亡、串證、滅證之虞，非予羈押，無法確保偵查之進行與追訴，裁定羈押，並禁止接見通信。

▲台南市立殯儀館槍擊案，警方將郭、王嫌移送台南地檢署偵辦，檢察官訊問後將郭男聲押，台南地院裁定羈押禁見禁通信。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地院行政庭長林福來指出，關於台南殯儀館槍擊案，郭姓被告經訊問後，法院依被告對於聲請事實承認與否之供述、同案被告王嫌之供述，以及羈押聲請書所載相關目擊證人之證述、扣案之改造手槍及子彈、現場監視器翻拍照片，及診斷證明書，足認被告涉犯刑法第271條第2項、第1項殺人未遂，及槍砲彈藥刀械管制條例第8條第4項非法持有改造手槍罪，同條例第12條第4項持有子彈罪嫌之犯罪嫌疑重大，且本案被告所犯為最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，被告犯後逃亡他處，並計畫去山上躲藏，顯有逃亡之虞，另被告就如何開槍致方姓被害人受傷，所述與在場目擊證人不一，亦有相當理由足認有串證、滅證之虞，非予羈押，無法確保偵查之進行與追訴，依刑事訴訟法應予羈押，並禁止接見通信。

10月6日中午12時57分許，台南市南區市立殯儀館明德廳外傳槍擊案，1名42歲方姓殯葬業者，遭兇嫌以行刑式方式，朝頭部開一槍，方男當場倒地無生命跡象，兇嫌逞兇後逃逸，方男被消防局救護車送往成大醫院急救。據了解，方男頭部中彈，子彈右進左出貫穿，目前在成大醫院加護病房觀察治療，方男瀕臨腦死，目前靠呼吸器維持生命。

警方於6日下午4時30分許，在高市緝獲47歲郭嫌，在郭嫌車內起獲涉案改造手槍與子彈17發。郭嫌坦承涉案。警方並查出，郭嫌於案發前，先在台南市立殯儀館內遇到被害人方男，雙方發生口角，郭嫌憤而返家取槍折回尋仇，並叫55歲王姓友人助勢，一同駕車前往現場尋仇，由郭嫌下車開槍行兇，逞兇後開車逃逸。

警方於6日深夜10時多，循線前往台南市安南區持拘票，將王男拘提到案，並於7日下午依殺人、槍砲等罪嫌將郭、王2人移送台南地檢署偵辦。檢察官訊後認郭嫌犯罪嫌疑重大，有逃亡、串證、滅證之虞，諭知郭嫌聲請羈押禁見，王嫌以5萬元交保。

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