　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

工業垃圾如山濫倒中彰投！27檢216幹員搜捕　長松工程等7人收押

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲彰中桃檢偵辦環保蟑螂案。（圖／彰化地檢署提供）

▲彰化和美空廠房遭棄置大量廢棄物。（圖／彰化地檢署提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢署獲報，中彰投有多處土地、空廠房遭人堆置大量廢棄物，跨區聯合桃園、台中檢方，出動27名檢察官、搜索超過16處所，發現是長松工程收取玻璃纖維等事業廢棄物後，卻未依法再利用，而與環保掮客曲男共謀，委託福營建材，棄置掩埋或回填，初估廢棄物高達上萬公噸，拘提30人到案。

▲彰中桃檢偵辦環保蟑螂案。（圖／彰化地檢署提供）

▲彰化和美空廠房遭棄置大量廢棄物。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，檢方偵查後將主嫌曲男與長松工程羅姓負責人等6人收押，主嫌曲男昨（6）日已遭羈押，羅男等4人認罪請回，顧姓被告30萬元交保。

▲彰中桃檢偵辦環保蟑螂案。（圖／彰化地檢署提供）

▲台中市外埔遭棄置大量廢棄物。

彰化地檢指出，專案小組循「檢警環查緝國土犯罪平台」辦案模式，跨區整合相關機關，於109年10月5日，由本署、桃園地檢署及台中地檢署主任檢察官及檢察官陳宗元等共計27檢察官指揮保七總隊第三大隊第二中隊、彰化縣警察局科技偵查隊、台中市調查處及彰檢專案組檢察事務官，並會同行政院環保署環境督察總隊中區、北區環境督察大隊及彰化縣環保局、財政部賦稅署等機關，發動搜索16餘處所，搜索範圍遍及彰化縣、台中市、桃園市、南投縣等縣市，動員檢、警及相關機關計216人次，傳訊或拘提被告30餘人到案說明。

▲彰中桃檢偵辦環保蟑螂案。（圖／彰化地檢署提供）

▲彰化二水鄉遭棄置大量廢棄物。

經調查發現，長松工程實業為再利用機構，受多家廠商委託，以每公噸2000至3000元不等之費用，收取玻璃纖維之事業廢棄物。

▲彰中桃檢偵辦環保蟑螂案。（圖／彰化地檢署提供）

▲台中市外埔遭棄置大量廢棄物。

長松工程卻未依再利用辦法為合法利用程序，為求去化，竟與不法營造業者勾結簽立虛偽之買賣合約、運輸合約等資料，表示收受之廢棄物均已再利用、處理完畢、銷售完畢做為包裝，實際上卻交由環保掮客曲嫌等人與福營建材公司負責人等人共謀，將仍有危害環境之廢棄物，棄置、掩埋或回填於彰化縣和紙美鎮、二水鄉、台中市外埔區、南投縣草屯鎮等地，嚴重汙染危害環境，初估棄置之廢棄物高達上萬公噸。

▲彰中桃檢偵辦環保蟑螂案。（圖／彰化地檢署提供）

▲南投草屯遭傾倒大量廢棄物。

葉建成指出，經檢察官訊問後，認環保犯罪掮客曲嫌、長松公司羅姓負責人、簡姓清運業者等6人涉有違反廢棄物清理法等罪嫌聲押獲准，顧姓被告諭知交保30萬元。另曲姓主嫌犯罪嫌疑重大，且有串供、滅證之虞，於昨(6)日向法院聲請羈押禁見，法院裁准，其餘到案被告罪嫌重大，惟無羈押必要而請回。此外，並查得另有2家事業廢棄物處理機構，疑有以同一不法方式賺取廢棄物處理費牟利情事。

▲彰中桃檢偵辦環保蟑螂案。（圖／彰化地檢署提供）

▲南投草屯遭傾倒大量不明廢棄物。

葉建成強調，本案專案小組抽絲剝繭循線往上溯源追查，將掮客、清運等不法業及上游廢棄物處理機構相關人員等共犯一併查獲，讓不法業者企圖以合法處理機構掩飾非法棄置事業廢棄物之犯行無法得逞，遏阻組織性環保犯罪。本案更結合他轄地檢署，聯合跨域偵辦，展現檢察機關致力查緝環保案件及打擊不法的決心。

▲彰中桃檢偵辦環保蟑螂案。（圖／彰化地檢署提供）

▲南投名間鄉遭傾倒大量廢棄物。

彰化地檢呼籲民眾若查覺可疑廢棄物堆置，務必通報相關單位，檢察機關必將積極調查有無不法，另請業者亦應合法並妥善處理廢棄物，切勿心存僥倖或與不肖業者勾結以身試法，不僅面臨刑責，同時嚴重危害環境及民眾健康。後續本署將協請環保機關，加強管制後端之處理及廢棄物流向，同時督促業者完成廢棄物之清理，避免再次污染環境。

「穩定膚況神器」網友推爆　用完N罐無限回購

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
手機App突跳「震度6級」地震警報！網嚇傻狂奔　官方回應
金牌教練竟是性侵慣犯！助興水摻酒硬上女碩生
快訊／疑變電箱爆炸！北市東湖3361戶停電　台電人員急搶修
小鬼「唯一沒賣掉的畫」曝光　黃爸揭背後故事...惹鼻酸
快訊／新增2例境外移入　愛爾蘭、印度染疫
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

公車司機「眼前一片黑」自撞！3女高中生送醫　碰撞聲嚇傻住戶

快訊／疑似變電箱爆炸！北市東湖3361戶停電　台電人員搶修中

工業垃圾如山濫倒中彰投！27檢216幹員搜捕　長松工程等7人收押

金牌泰拳教練是性侵慣犯！助興水摻酒硬來　女碩生喊：不要、會痛

印度籍瑜珈老師幫壓背舒緩　女衝更衣室爆哭：伸進衣服裡了

熱戀ing衝公廁纏綿！男大生挨告　12歲女友求情：我被照顧得很好

3惡煞拿吸管戳熟女美臀　還用酒瓶打爆她男友的頭！鶯歌猛警英雄救美

背女友偷吃同校妹「6天做3次」！專科男挨告...老爸也遭殃

《科技偵查法》引擴權爭議　學界：非急迫須經法院核准

檢警M化車找到失聯少女　籲盡速立法授權管制科技偵查

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

許效舜率「閃亮之星」留83號球衣給黃鴻升　黃鐙輝哽咽：記得有一種溫暖叫小鬼

海裕芬憶見小鬼最後一面「怕眼淚滴到他」　「想要我當他的媽媽...」淚喊：快點來投胎！

依依不捨～捨不得～地球上最浪漫的一首歌　全場大合唱..「黃鴻升我們永遠愛你」

裝手機架收1百學生回「這也要錢」車行老闆怒開直播：我像工友嗎？

許瑋甯：我們會帶著小鬼靈魂重量生活下去　牽著華岡五人幫哽咽「我們沒有失去過他」

公車司機「眼前一片黑」自撞！3女高中生送醫　碰撞聲嚇傻住戶

快訊／疑似變電箱爆炸！北市東湖3361戶停電　台電人員搶修中

工業垃圾如山濫倒中彰投！27檢216幹員搜捕　長松工程等7人收押

金牌泰拳教練是性侵慣犯！助興水摻酒硬來　女碩生喊：不要、會痛

印度籍瑜珈老師幫壓背舒緩　女衝更衣室爆哭：伸進衣服裡了

熱戀ing衝公廁纏綿！男大生挨告　12歲女友求情：我被照顧得很好

3惡煞拿吸管戳熟女美臀　還用酒瓶打爆她男友的頭！鶯歌猛警英雄救美

背女友偷吃同校妹「6天做3次」！專科男挨告...老爸也遭殃

《科技偵查法》引擴權爭議　學界：非急迫須經法院核准

檢警M化車找到失聯少女　籲盡速立法授權管制科技偵查

恐怖男露「詭異笑容」猛拉車門！辣人妻驚拍13秒影片：他硬要上車

挨餓入眠恐爆肥！她睡前便當照嗑…狂剷30kg　醫：「自律神經」是關鍵

HBL／電視轉播權東森拿下　109學年度89場播滿不縮水

台中檢舉達人連拍！黑衣男氣炸「抬腳踹車」...他嚇壞騎車逃走

中職／林祐樂二壘打攻分、陳重廷失誤送分　5局統一4比1富邦

王一博摔車被迫棄賽「敵隊秒HIGH翻慶祝」！　隊友氣炸：歡呼什麼？

「狼人殺」黃偉晉嗆婁峻碩「做壞事用話術包裝」：真的干我屁事

快訊／手機App突跳「震度6級」地震警報！網嚇傻狂奔　官方回應了

炎亞綸保養秘方曝光！　認疫情後「學會珍惜」...預告將推新輯

巴黎時裝周／LV特效綠幕變包包、蓬蓬雪靴超可愛！集團少奶奶現身支持

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

社會熱門新聞

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

即／台中18歲女騎士「閃躲違停貨車」遭輾斃

海邊漂來「怪香黑石」！送檢報告出爐「是真的」

超惡劣！15分鐘得逞3次　狼醫接完電話再性侵

即／男疑不滿被看！國1湖口服務區「猛砍3刀」

ATM領2萬少8千求助遭打槍　彰化女認賠

殯葬業少東遭行刑式爆頭 原因曝光

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

巨乳烏克蘭女神！原來是變性人…賣春幫洗殘廢澡

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

水泥車奪命左轉！紅牌重機情侶衝進車底遭輾慘死...

即／北市建國高架小貨車車禍！駕駛全身血卡車內

行刑式開槍畫面曝　殯葬業少東慘遭爆頭

更多熱門

相關新聞

美女書記官串場！彰檢5國語言宣導短片超爆笑

美女書記官串場！彰檢5國語言宣導短片超爆笑

為強化友善司法環境，彰化地檢署日前拍攝「《檢》單告訴您，開庭順利篇」宣導短片。短片由地檢署學霸美女員工蔡侑倫等人粉墨登場，實地拍攝，片中以輕鬆有趣之方式，就當事人從申告、接獲傳票、報到、開庭及案件偵結之程序內容及應注意事項用5國語言詳細介紹。

典寶溪遭傾倒廢棄物！韓國瑜子弟兵轟：邁擱騙

典寶溪遭傾倒廢棄物！韓國瑜子弟兵轟：邁擱騙

口罩國家隊竟找地下廠代工　百萬黑心貨流市面

口罩國家隊竟找地下廠代工　百萬黑心貨流市面

垃圾惡霸破天荒判10年　受害嬤嘆沒用：丈夫抑鬱死

垃圾惡霸破天荒判10年　受害嬤嘆沒用：丈夫抑鬱死

租霸橫行高雄！廢棄物堆6m高「撐破窗」

租霸橫行高雄！廢棄物堆6m高「撐破窗」

關鍵字：

環保掮客廢棄物彰化地檢環保蟑螂

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

鄭人碩前妻爆氣飆罵小薰！　離婚1個月無縫接軌

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

紅隊突備大禮…吳宗憲一打開「是黃隊制服」

看上美艷外甥女　陸富商遭分屍108塊

心疼女友被攻擊…瘦子「3年前1首歌」霸氣護愛！

峮峮KTV續攤「雙眼哭腫」！貼圖藏小鬼愛的暗號

路邊搭到「450萬特斯拉小黃」…駕駛現身了！

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

超過10分未取餐！外送員「餐點送遊民」她公審

饗食天堂「財富自由」吃法！他盛這5樣菜

SWAG點7下闖入「廠商模式」觀賞5分鐘精華影片

KID突爆哭…捏鼻緊抱吳宗憲！

楊丞琳第一次大哭：小鬼真的走了！忍淚21天終潰堤

更多

最夯影音

更多
KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T
《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面