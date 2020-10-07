工業垃圾如山濫倒中彰投！27檢216幹員搜捕　長松工程等7人收押

▲彰化和美空廠房遭棄置大量廢棄物。（圖／彰化地檢署提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢署獲報，中彰投有多處土地、空廠房遭人堆置大量廢棄物，跨區聯合桃園、台中檢方，出動27名檢察官、搜索超過16處所，發現是長松工程收取玻璃纖維等事業廢棄物後，卻未依法再利用，而與環保掮客曲男共謀，委託福營建材，棄置掩埋或回填，初估廢棄物高達上萬公噸，拘提30人到案。

▲彰化和美空廠房遭棄置大量廢棄物。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，檢方偵查後將主嫌曲男與長松工程羅姓負責人等6人收押，主嫌曲男昨（6）日已遭羈押，羅男等4人認罪請回，顧姓被告30萬元交保。

▲台中市外埔遭棄置大量廢棄物。

彰化地檢指出，專案小組循「檢警環查緝國土犯罪平台」辦案模式，跨區整合相關機關，於109年10月5日，由本署、桃園地檢署及台中地檢署主任檢察官及檢察官陳宗元等共計27檢察官指揮保七總隊第三大隊第二中隊、彰化縣警察局科技偵查隊、台中市調查處及彰檢專案組檢察事務官，並會同行政院環保署環境督察總隊中區、北區環境督察大隊及彰化縣環保局、財政部賦稅署等機關，發動搜索16餘處所，搜索範圍遍及彰化縣、台中市、桃園市、南投縣等縣市，動員檢、警及相關機關計216人次，傳訊或拘提被告30餘人到案說明。

▲彰化二水鄉遭棄置大量廢棄物。

經調查發現，長松工程實業為再利用機構，受多家廠商委託，以每公噸2000至3000元不等之費用，收取玻璃纖維之事業廢棄物。

▲台中市外埔遭棄置大量廢棄物。

長松工程卻未依再利用辦法為合法利用程序，為求去化，竟與不法營造業者勾結簽立虛偽之買賣合約、運輸合約等資料，表示收受之廢棄物均已再利用、處理完畢、銷售完畢做為包裝，實際上卻交由環保掮客曲嫌等人與福營建材公司負責人等人共謀，將仍有危害環境之廢棄物，棄置、掩埋或回填於彰化縣和紙美鎮、二水鄉、台中市外埔區、南投縣草屯鎮等地，嚴重汙染危害環境，初估棄置之廢棄物高達上萬公噸。

▲南投草屯遭傾倒大量廢棄物。

葉建成指出，經檢察官訊問後，認環保犯罪掮客曲嫌、長松公司羅姓負責人、簡姓清運業者等6人涉有違反廢棄物清理法等罪嫌聲押獲准，顧姓被告諭知交保30萬元。另曲姓主嫌犯罪嫌疑重大，且有串供、滅證之虞，於昨(6)日向法院聲請羈押禁見，法院裁准，其餘到案被告罪嫌重大，惟無羈押必要而請回。此外，並查得另有2家事業廢棄物處理機構，疑有以同一不法方式賺取廢棄物處理費牟利情事。

▲南投草屯遭傾倒大量不明廢棄物。

葉建成強調，本案專案小組抽絲剝繭循線往上溯源追查，將掮客、清運等不法業及上游廢棄物處理機構相關人員等共犯一併查獲，讓不法業者企圖以合法處理機構掩飾非法棄置事業廢棄物之犯行無法得逞，遏阻組織性環保犯罪。本案更結合他轄地檢署，聯合跨域偵辦，展現檢察機關致力查緝環保案件及打擊不法的決心。

▲南投名間鄉遭傾倒大量廢棄物。

彰化地檢呼籲民眾若查覺可疑廢棄物堆置，務必通報相關單位，檢察機關必將積極調查有無不法，另請業者亦應合法並妥善處理廢棄物，切勿心存僥倖或與不肖業者勾結以身試法，不僅面臨刑責，同時嚴重危害環境及民眾健康。後續本署將協請環保機關，加強管制後端之處理及廢棄物流向，同時督促業者完成廢棄物之清理，避免再次污染環境。

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