租廠房堆垃圾山！惡霸破天荒判10年　受害嬤嘆沒用：丈夫抑鬱死

▲大寮廠房遭惡意丟棄廢棄物 。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

高雄一名租屋惡霸郭哲瑋組織集團，透過人頭向屋主承租廠房，隨後再惡意傾倒廢棄物，隨後擺爛失聯，大發數百萬元黑心財，但留下的廢棄物多為有毒性、危險性之汙染物。檢警調查，光是高雄地區就有11廠房受害，房東欲哭無淚。實際找到位在大寮區一間廠房，從外頭就能看到成堆的廢棄物，地主無奈，只盼東西趕快清理乾淨。

▲大寮某間廠房從外頭就能看到推積成小山的廢棄物 。（圖／記者吳世龍攝）

租屋惡霸郭哲瑋明知廢棄物清除須向主管機關申請許可文件後才能接受委託清除，但看其中有利可圖，與黃鉦凱分別找人頭承租廠房，其中郭哲瑋與呂英宗、楊塏頡、林冠賢、許家源、蔡銘修、呂俊明、唐偉智等人組織集團，自106年起以人頭向房東以每月萬餘元租金承租下空置廠房，隨後再接洽廢棄物貨源，並連繫司機駕駛車輛載運廢棄物進廠房內堆置囤放。

橋頭地檢署接獲民眾報案後進行清查，發現大高雄地區共有11處廠房受害，其中燕巢湖內倉庫遭堆放廢鐵桶168桶、貝克桶1桶、不織布下腳料、廢塑膠粒料、廢電纜、廢塑膠混合物、廢塑膠膜捲、廢布料等，堆置高度達6公尺，估計重量約3470噸，粗估清除費用高達1270萬4110元。

此外仁武區、大社區、鳥松區、大樹區、磚仔磘、大寮區、林園區等地都有廠房受害，評估清潔費用自數百萬元至千萬元不等，不少房東看到廠房遭堆滿廢棄物後當場驚呆。檢警在接獲報案後立即展開追查，並將郭哲瑋等25人逮捕到案。

其中黃鉦凱共犯下8案，到案後對於犯行坦承不諱，並表示願意協助清理廠房，因此獲判有期徒刑6年6月，並沒收不法所得；而郭哲瑋則犯下3案，因犯後仍否認犯行，還一度與同夥串供，因此遭橋頭地院重判有期徒刑10年，寫下台灣司法史紀錄。





▲廠房內滿是廢棄物 。（圖／記者吳世龍攝）

實際找到位在大寮區的被害廠房，目前大門深鎖，從外就能發現到堆起的廢棄物，往裏頭一看更是不得了，廢棄物成了好幾座小山，廠房內裡面堆滿廢油桶、廢電纜等物，各式各樣的廢棄物堆好堆滿，現場慘不忍睹。





▲大寮廠房遭惡意丟棄廢棄物 。（圖／記者吳世龍攝）

地主謝姓阿嬤也為此情緒非常低落，她提及自己的先生也相當鬱悶加上後來生病已離世，不想再多講，但很多人受害，求助無門，自己是善良老百姓也有繳稅，認為政府設立環保署跟環保局，就是要管理，為什麼會放任這種集團濫倒廢棄物，對於判刑結果，她也批，被關或是罰錢根本沒用，只希望那些東西趕快清掉。