美女書記官串場！開庭不能做這些事...彰檢5國語言宣導短片超爆笑

▲彰化地檢短片宣導開庭，書記官蔡侑倫意外爆紅。（圖／彰化地檢署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為強化友善司法環境，彰化地檢署日前拍攝「《檢》單告訴您，開庭順利篇」宣導短片。短片由地檢署學霸美女員工蔡侑倫等人粉墨登場，實地拍攝，片中以輕鬆有趣之方式，就當事人從申告、接獲傳票、報到、開庭及案件偵結之程序內容及應注意事項用5國語言詳細介紹。

▲彰化地檢短片宣導開庭，書記官蔡侑倫意外爆紅。（圖／記者唐詠絮攝）

整個短片中，不難發現有1名身穿白襯衫膝上窄裙的美麗又專業女子串場演出也是片中的靈魂人物，修長的身材、細緻的臉龐、清晰的口條成為媒體追逐的焦點，但她卻有個中性名字叫「蔡侑倫」。

今天蔡侑倫也現身在宣導活動會場，她是台中人，從小就是個學霸，交大外文系畢業、台大國家發展研究所碩士二年級畢業，考上國家司法考試進到地檢從事公職，從新北一路調到彰化，目前除了擔任書記官，也包辦彰檢所有的外文翻譯工作，目前已婚育有2子女。

▲彰化地檢短片宣導開庭。（圖／彰化地檢署提供）

影片播放中，包括坐姿要坐正不能翹腳、不能帶手機、開直播、拍照，也不能帶飲料食物、還有因為偵查不公開所以也不能帶友人進偵查庭，因生動、逗趣的影片內容，會場不時傳來笑聲，影片配有英文、越南文、泰文及印尼文發音及字幕等版本，希望可以使外籍人士，無須擔心語言隔閡，而能安心到地檢署接受調查。

▲彰化地檢短片宣導開庭。（圖／彰化地檢署提供）

新住民協會理事長尹翠鳳女士發表感言，認為這段以母語介紹的影片，非常親切、明瞭，新住民姐妹們都認為彰化縣有三個好，好吃、好住、還有最好的「彰化地檢署」在保護我們人民。

檢察長徐錫祥於會中致詞表示，目前台灣約有50餘萬名外配，外籍人口也將近100萬人，台灣是個法治國家，任何在這個土地上生活的人都應該受法律保護，一旦因為案件進入地檢，常因語言不通，權益受到影響，承蒙各方的協助，得以在台多數人口語言來拍攝這幾部內容充實的影片，讓外籍人士能快速了解案件進入地檢署之後的程序及訴訟法的權利。

▲彰化地檢短片宣導開庭，大合照。（圖／彰化地檢署提供）

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