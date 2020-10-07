國中課本總統插畫超像「小英」　蔡英文：以後都選女生當總統？

▲國中公民與社會課本，總統畫像被認為太像總統蔡英文。（圖／蔡易餘辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨7日舉行中常會，據悉中常委蔡易餘帶一本國中公民與社會課本與會，表示書中「總統」畫像的髮型跟總統蔡英文很像，引起蔡英文的興趣，她看完後說，「是不是以後都要選女生當總統？」

民進黨發言人周江杰會後轉述蔡英文聽取報告後裁示，108課綱的調整，是希望提供更多元、更彈性的學習路徑，把學習的主動權還給孩子，在高中階段設計自主學習的課程，探索自己的興趣，由學校配合提供發展該項興趣所需的基礎素養，讓孩子獲得成就感。

蔡英文在會中指出，教育的改變是循序漸進的，必須在過程中化解家長和社會的疑慮和不安，持續不斷與老師、家長進行對話，讓社會大眾充分理解108課綱的必要性與重要性。

蔡英文表示，政黨考慮的是政治，但政治的後面是人民對施政的感受，人民對施政的感受在於能不能對未來、對小孩的期待是不是可以實現。

她認為，政府機關和專家學者討論出來的政策，讓一般大眾都可以理解並配合，是一個重要的過程，這也確實是民主社會裡面非常大的考驗，民進黨不怕改革，但也希望改革過程中能夠減少這些考驗和阻力。

此外，據悉蔡易餘在中常會上，帶了一本國中社會與公民的課本，內容中提到政府體制的插圖，一位短髮女生的模樣，被認為很像蔡英文，這引起蔡英文的興趣，把課本拿來看，她笑著說，「是不是以後都要選女生當總統？」

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