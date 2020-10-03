兒子才剛死！婆婆秒告媳婦「婚姻無效」…想逼她「拋棄繼承」　



▲高雄一名婆婆於兒子死後，隨即對媳婦提起「婚姻無效」告訴。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名邱姓男子2017年12月與妻子辦理結婚登記，但他婚後不到一年即身亡。自此之後，邱母隨即提出請求確認兒子與媳婦「婚姻無效」告訴。對此，日前高雄少年及家事法院審理後，駁回邱母告訴。可上訴。

判決指出， 邱男與妻子2017年12月8日前往高雄市美濃戶政事務所申請登記結婚，請來證人小恩 （化名）、小君（化名）前來作證簽名，孰料，到了2018年8月6日邱男突然身亡，邱母隨即提告媳婦「婚姻無效」。

邱母主張，兒子登記結婚的證人小君、小恩她都沒見過，且證人未親見或見聞兒子與媳婦是否有結婚真意，也沒有親自到場用印簽名，兒子與媳婦並沒有舉行真正婚禮，因此婚姻應屬無效。

邱妻則稱，與丈夫交往期間，兩人就曾談及要結婚，登記當天是邱男到書局購買結婚證書，並透過友人，請小君、小恩作為證人，辦理登記後，婆婆確實也知道結婚一事，直到丈夫死前未曾提出意見，孰料，丈夫死後，婆婆卻寄送拋棄繼承書面資料要她簽名，但她不願簽名，婆婆才會提出此次訴訟。





▲邱母認為，兩名證人在未確定是否有結婚真意情況下，就替兒子、媳婦簽名。（示意圖／免費圖庫pixabay）

小君到庭說明稱，她認識邱妻，但不認識邱男，得知兩人要結婚時，想說結婚是好事，就直接簽名；小恩則稱，她不認識邱妻，沒聽過、也不知道邱男要結婚，沒印象自己曾擔任證人，她目前因罹患大腸癌，精神、意識狀態有點混亂。

對此，法官鑑定證書字跡，確認上方為小恩、小君本人簽署，再加上相關說詞，認定邱男與妻子婚姻具有結婚真意，且目前我國婚姻制度採「登記制」，未舉行婚禮並不影響婚姻效力，確實依規定登記辦理者，自應合法有效，因此審酌後，駁回邱母告訴，全案仍可上訴。

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