印度籍男子來台工作「居家檢疫完自費採檢確診」　接觸者匡列9人

▲疾管署記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布新增2例境外移入，其中1例從印度入境的印籍男子，因為工作來台，9月9日入境完成居家檢疫，10月5日因為工作需求自費採檢，竟然確診，他至今沒有症狀，調查曾在印度接觸過確診者；已經匡列相關接觸者9人，其中3人需居家隔離。

指揮中心指揮官陳時中說明，案523（印籍男子）因工作來台，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境迄今無疑似症狀，9月9日入境後前往防疫旅館進行居家檢疫(9月9日至9月23日)，9月24日至30日於飯店進行自主健康管理，10月5日因工作需求自費檢驗，於今日確診(Ct值34，IgM陰性、IgG陽性)。

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經衛生單位調查，個案來台前曾在印度接觸過確診者，目前已掌握個案接觸者共9人，其中3人為公司同事，列為居家隔離對象，其他6人包括公務車司機、計程車司機、飯店工作人員及消費店家之接觸者，因接觸時間短，且有適當防護，列為自主健康管理對象。

陳時中說，國內陸續有居家檢疫期滿後才確診的個案，確實造成困擾，但不管怎麼樣的背景檢出，指揮中心都會當作本土病例來處裡，疫調也會做完全。

根據目前科學文獻資料顯示，武漢肺炎個案在痊癒後仍可用核酸檢測方式持續檢出少量病毒，時間可能長達3個月之久。如我國案469比利時籍個案3月中於國外曾出現嗅味覺喪失等疑似症狀，但7月31日核酸檢驗仍為陽性；另案518於6月26日在菲律賓發病，核酸檢驗為陽性並住院治療，但在痊癒返國後，於10月3日接受自費核酸檢驗仍為陽性。

陳時中強調，這些個案除了病毒量均很低之外，專家認為發病後10天傳染性較高，之後會逐漸降低，目前科學證據也顯示這類個案的上呼吸道檢體幾乎無法培養出病毒，造成傳播的可能性極低，但有這樣的案例還是提醒國人，口罩要戴好、勤洗手要做。