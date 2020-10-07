觀光基金見底！若再推國旅補助⋯學者籲：補「平日」就好

▲近期假日國旅人潮都很多。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，邊境嚴格封鎖，來台國際旅客幾乎歸零，觀光產業大受打擊，交通部觀光局昨日坦言，觀光發展基金將要見底，將透過國庫撥款與舉債2方式籌錢。觀光學者建議，未來若推動國旅補助計畫，應只補助平日，刺激平日住房率。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，國境管制下，未來2年觀光業將有三大課題，包括觀光發展基金每年減收70億，加上紓困金，一年恐短缺100億；平假日離尖峰更嚴重，因為不能出國，導致假日國旅人潮增加，平日旅客少了觀光客，觀光業平日更淡；須加速觀光局改制觀光署，推動疫情後的觀光。

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黃正聰表示，若要解決平日更淡的問題，應持續推出國旅補助方案，但補助時間僅限平日，另可協調雙鐵釋放優惠車票給訂房旅客，也持續推動親子教育校外教學方案。

黃正聰表示，全台旅宿有22萬房間，平均住宿率約5成，全年住宿約4000萬房。7成旅客集中於假日共住2800萬房、3成在平日共住1200萬房。

他建議，國旅補助投入60億，可補助600萬房。高鐵優惠方案部分，以去年高鐵載客6700萬人次試算，若提供十分之一優惠車位，可承載670萬人次，搭車旅客在外住宿2晚，約為300萬房。南部民眾可以到雙北過節，北部民眾可以到南部旅遊。

▲學者呼籲國旅補助只要補平日就好。（圖／記者李宜秦攝）

此外，推動親子教育校外教學，國中小的學童約200萬人，每年增加一次親子教育旅行，每次住1到2晚，可增加200到400萬房。加上推行企業員工旅遊，企業員工約1100萬人，若有2成響應，可增加200萬房。

觀光局在觀光軟硬體建設、國旅補助計畫支出，都是倚靠觀光發展基金，而基金收入來源為旅客離境繳交的機場服務費500元，其中250元為觀光發展基金，250元屬於機場公司所得，每年出入境旅客人數極多，因此過往基金收入都相當可觀。

觀光發展基金除用於觀光軟硬體建設外，近年來也使用於國旅補助計畫，從一年費用支出約60億元逐漸增加，今年遇上疫情肆虐，雖然收入歸零，但補助需求仍在，還以基金支付紓困、振興、補助等計畫，預計今年底基金餘額不到8000萬元。為了觀光發展需求，將爭取國庫撥補與舉債方式籌措。