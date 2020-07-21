台大癌醫也換了！院長退休　國際級腫瘤醫學專家楊志新8月接任

記者黃翊婷／綜合報導

繼台大醫院新院長出爐之後，鴻海創辦人郭台銘出資興建的台大癌醫中心醫院，院長鄭安理也將在本月底屆齡退休，新任院長將由台大醫院腫瘤醫學部副主任楊志新擔任。對此，楊志新低調證實，已經在20日收到校方的聘書。

▲台大癌醫。（圖／記者李毓康攝）

郭台銘2008年透過自己一手創辦的永齡基金會捐贈150億元，攜手台大醫院合作成立台大癌醫中心，歷經10年籌備興建，終於在2018年12月19日落成，並在2019年7月4日正式對外服務，主要鎖定乳癌、肺癌與血癌，目標是成為台灣首座旗艦級癌症醫院。

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根據《自由時報》報導，現任院長鄭安理將在本月底退休，而楊志新也證實將從8月1日起接任院長職務；他坦言，現階段癌醫與台大醫院合作密切，相信未來如果成為台大醫院的分院，一定可以讓行政運作更順暢，增加兩院資源以及人才往來的便利性，一切都已經上軌道了，質子治療中心的建置也會如期進行，至於院方的虧損，後續會多多宣傳，期望能幫助到更多病人。

在台大醫院的官網介紹中，身為國際級腫瘤醫學專家的楊志新，1995年自美國返台擔任主治醫師，專注研究肺癌，尤其是臨床以及轉譯醫學的研究，成功帶動內科部、外科部、腫瘤醫學部、影像醫學部人員，進而組成強大的肺癌臨床試驗團隊，2012年成為全球知名的肺癌專家，光是這部分的研究，他在當年就已經於國際會議中進行超過100場的演講。