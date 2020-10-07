年收破7億！網紅「種田做菜」全球千萬人看　真實秘辛全曝光

▲網紅「種田做菜」全球千萬人看。（合成圖／百度）

圖、文／CTWANT

自媒體時代，網紅無不絞盡腦汁拼點閱，收入相當可觀。大陸一名網紅李子柒靠著在鄉間種田、做菜和製作各式各樣的生活用品，全能手藝吸引全球關注，YouTube頻道有1270萬人觀看，年收入破人民幣1.7億元（約台幣7.4億元）。不過，其實她一開始並不是想做網紅，而且她的人生曾經艱苦無比，她曾說：「你們羨慕的生活技能，或許是別人的求生技能。」

▲李子柒YouTube頻道有1270萬人觀看。（圖／李子柒YouTube）

▲李子柒頻道有1270萬人觀看。（圖／百度）

李子柒長相雖不驚豔，但相當清秀，她與奶奶住在鄉間，兩人相依為命，她親自下田，將種植的成果化作一道道餐桌佳餚，就連衣服、棉被、椅子等生活用品，也都是自己種棉花、養蠶、砍竹子當建材，全部都一個人完成。許多網友認為她是活生生的百科全書，可說是「生活智慧王」，幾乎沒有事情難不倒她，大讚「娶妻當娶李子柒」。

▲綜合陸媒報導，其實李子柒小時候相當命苦。（圖／百度）

綜合陸媒報導，其實李子柒小時候相當命苦，6歲就被繼母虐待得半死不活，後來被當廚師的爺爺和奶奶撫養，14歲時爺爺過世，她不得不輟學到大城市賺錢。那段期間她睡公園、三餐只能吃饅頭，只要能賺錢的工作都去嘗試，但2012年奶奶身染重病，李子柒毅然拋下一切回家鄉照顧奶奶，重新開始她的田園生活。

李子柒凡事都親自動手做，編竹簍、編蒸籠、劈柴、彈棉被…什都都會，但這些人人大讚的技能，其實只是她過去艱苦歲月的求生之道。她剛開始用手機拍影片時什麼都不懂，一段10分鐘的影片，每個鏡頭她必須拍數十次、花2、3天才能完成。

▲▼李子柒的雙手粗糙、傷痕累累。（合成圖／百度）

後來她買了單眼相機，為了拍幾十秒的雪景，就在雪中凍了7、8個小時，而且像是《黃瓜的一生》、《棉花的一生》等影片，都是從種子開始拍到收成、做出成品，就連醬油都是從黃豆開始種，每支影片花的時間都很長。還好現在她聘請一名專業人士幫她拍攝，影片更加專業，也能減輕她的負擔。

▲李子柒幫奶奶做竹椅。（圖／百度）

而且例如蘭州牛肉麵，李子柒是跑到蘭州去學，一個拉麵的鏡頭拍了200多次，足足吃了半個多月的麵；蜀繡和木活字印刷術她也學了半年多，慢慢的才變成十項全能。現在大陸出現超多模仿她的網紅，但只能學其形而不得其韻，苦盡甘來的她名利雙收，也將收入用來做公益，以前她靠著善心人士捐錢上學，現在她就拿錢出來讓窮苦的孩子上學。

▲李子柒面見馬來西亞國王。（圖／百度）

李子柒紅到國外，她的頻道留言一堆各國語言，她也開始在影片中加上英文字幕；今年3月她還面見馬來西亞國王，秀出她自製的文房四寶。現在李子柒手工製作的農產品，已經開始放在網路上銷售，價格竟意外合理，讓粉絲能實際支持她的田園生活。李子柒的上傳影片並不頻繁，但內容值得回味，讓人一看在看，近期YouTube隨便都能突破千萬，令人相當佩服。

▲▼李子柒的上傳影片並不頻繁，但內容值得回味。（圖／百度）

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