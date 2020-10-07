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明長城「鎮北台」刻滿遊客姓名　413年古蹟慘毀容

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（圖／翻攝自微博）

 ▲城牆上被刻滿了姓名。（圖／CTWANT提供，下同）。

圖文／CTWANT

大陸近日適逢「十一長假」，自10月1日起連放8天，民眾紛紛趁著這個時間出遊，各地交通要道湧現大批車潮，知名旅遊景點也都擠滿了觀光客，但卻衍生出不少亂象，位在陝西省榆林市城北4公里的明長城「鎮北台」，幾乎每一塊石磚都被刻字作畫，讓文物專家心痛不已。

 （圖／翻攝自微博）

 鎮北台始建於明萬曆三十五年（1607年），距今已有超過400年的歷史，整體建築呈正方梯形，分四層疊起，總高30公尺，占地面積5056平方公尺，是明代氣勢最磅礴的建築物之一，素有中國長城「三大奇觀之一（東有山海關、中有鎮北台、西有嘉峪關）」，以及「萬里長城第一台」之稱。

 （圖／翻攝自微博）

 如此重要的建築文物，卻屢屢遭到破壞，城牆上不論是兒女牆還是垛口上，都可以看到有人留名、作畫等痕跡，無一幸免，甚至還可見層層覆蓋的刻印，幾乎可以說是「體無完磚」。鎮北台工作人員指出，目前各處都貼有告示牌，但由於城牆面積非常大，在管理上確實存有困難。

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