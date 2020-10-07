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麥當勞哆啦A夢抱枕首波開賣！限量8萬個　直擊北中南粉絲人人買2個

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▲麥當勞哆啦A夢抱枕開賣。（圖／記者陳涵茵攝）

▲麥當勞攜手哆啦A夢推限量「DORAEMON愛作夢抱枕」。（圖／記者陳涵茵攝，下同）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

哆啦A夢粉絲快衝，麥當勞2020全新「DORAEMON愛作夢抱枕」於今（7日）上午11點開賣，全台限量8萬個，購買任何套餐，加價299元即可獲得，每人每次消費限加購2個，首波先開賣記憶麵包、友誼鈴鐺2款。

▲麥當勞哆啦A夢抱枕開賣。（圖／記者陳涵茵攝）

▲首波開賣記憶麵包、友誼鈴鐺。

為慶祝哆啦A夢漫畫50歲生日，台灣麥當勞宣布攜手「哆啦A夢」打造全新期間限定的4款超療癒「愛作夢抱枕」，除了可愛的小叮噹療癒大頭造型，還有祕密道具記憶麵包、友誼鈴鐺以及療癒銅鑼燒等共4款，每一款都值得收藏。

▲麥當勞哆啦A夢抱枕開賣。（圖／記者陳涵茵攝）

▲台北市林森二店排隊人潮。

直擊麥當勞林森二店門市，10點開始出現排隊人潮，首位排隊的民眾私人物品錢包、掛飾都是哆啦A夢，此次也一次收藏2款抱枕。每人每份限加購一個抱枕，可挑選款式，現場排隊民眾幾乎人人都一次將2款抱枕帶回家。

▲麥當勞哆啦A夢抱枕開賣。（圖／記者陳涵茵攝）

▲首位排隊民眾是哆啦A夢鐵粉。

▲麥當勞哆啦A夢抱枕開賣。（圖／記者陳涵茵攝）

▲台南永康中山門市排隊人潮。（圖／麥當勞提供）

▲麥當勞哆啦A夢抱枕開賣。（圖／記者陳涵茵攝）

▲彰化員林三民門市。

首波推出所有學生考試都最想要的道具「記憶麵包」，上頭還寫上了九九乘法表；巨大的「友誼鈴鐺」立體可愛，將於7日上午11時開賣；第二波是可愛的經典大頭造型「經典哆啦A夢」，材質為舒服的毛巾布，還有哆啦A夢最愛點心「療癒銅鑼燒」2款將於10月14日上午11時登場，全款總量全台只有8萬個。

▲麥當勞哆啦A夢抱枕開賣。（圖／記者陳涵茵攝）

▲經典哆啦A夢、療癒銅鑼燒將於14日開賣。

凡於門市內購買任何套餐加價299元，即可獲得1個，可挑選樣式，每份套餐限加購一個抱枕，每人、每次消費限加購2個，也可選擇以329元原價單買。

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