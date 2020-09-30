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撞傷阿嬤「公主抱」丟她下橋…運將驚喊：千萬母湯！落跑騎士下場曝

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▲瑞芳肇逃車禍，婦人跌落橋旁邊坡。（圖／記者郭世賢翻攝／下同）

▲杜婦遭撞傷後，還被公主抱並自15m高的橋上拋下。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者吳銘峯、莊智勝／台北報導

自越南來台工作的男子阮文民去年平安夜騎車行經基隆瑞芳時，不慎在楓林橋處撞上步行的杜姓婦人（80歲），造成杜婦濺血昏迷，但阮男見狀後竟一把「公主抱」抱起杜婦，將她自15公尺高的橋上拋下後逃逸，全程均遭路過的公車司機汪男目擊，因此記下車號報案，杜婦也因此幸運獲救。事後阮男落網，基隆地院一審依殺人未遂罪判其8年徒刑，案經上訴，今高院依殺人未遂改判有期徒刑6年，刑滿後驅除出境，全案仍可上訴。

警方調查，阮男自106年起抵台工作，108年12月24日晚間9時許，阮男無照騎乘機車沿著瑞芳楓子瀨路往基隆方向前行，途中行經楓林橋（台2丁線3.7K處）時，不慎迎面撞上步行的杜姓老婦，導致杜婦當場受傷濺血，倒地陷入昏迷。阮男見狀後立即下車，發現杜婦雖然沒有意識，但尚有鼻息，為了脫責及掩飾犯行，竟「公主抱」一把將杜婦抱起，接著將其丟下橋，杜婦當場墜落15公尺、摔下邊坡卡在樹林間。

當時汪姓公車司機碰巧路過，目擊阮男撞上杜婦一幕，當下他見阮男下車察看，還以為他是要救援老婦，孰料阮男下個動作竟是將杜婦高舉丟下橋；當時汪男見狀後立即出言制止，以台語大喊「千萬母湯！」但仍來不及阻止；隨後阮男立即逃離現場，汪只好記下其車牌號碼並報警處理。

▲▼瑞芳肇逃車禍，婦人跌落橋下邊坡。（圖／記者郭世賢攝）

▲當時經過的汪姓公車司機目睹阮男撞人、丟下橋過程，事後立即向警方報案。（圖／記者郭世賢攝）

事後警消趕抵現場，立即以吊掛方式將杜女救出，所幸杜婦脫困時意識清楚，雖全身多處擦傷、右腳粉碎性骨折，但幸性命無礙，經治療後已無生命危險。而阮男在犯後2小時也立即遭到警方逮捕，偵訊時阮還辯稱，他當時是打算揹著杜婦求救，豈料對方卻身體突然癱軟，自行摔下邊坡。但由於阮男供述與常理不符，且又有目擊的汪男作證，因此事後阮男仍依法遭到起訴。

基隆地院法官審理時，認為阮男撞到人當下並未求助，反而將杜婦丟下橋逃跑，返回宿舍後也未報案，還將當時身上沾有血跡的衣褲丟棄滅證，雖事後已賠償杜婦25萬元，但其犯行毫無情堪憫恕之處，因此依殺人未遂罪嫌判其有期徒刑8年。

判決出爐後，阮男認為刑責過重，因此提起上訴。今高等法院審酌，雖然阮男在肇事後無殺人之直接故意，但為脫責，竟將杜婦自3、4層樓高的橋上丟下，即可能因此使杜婦傷勢加劇、甚至死亡，具有殺人的不確定故意；阮男罔顧他人性命，惡性非輕，然衡量阮男審理期間終能坦承犯行，且與杜婦達成和解，並履行賠償取得諒解，兼衡其犯罪動機、目的手段、智識程度等一切情況，依殺人未遂改判有期徒刑6年，期滿後予以驅逐出境，全案仍可上訴。

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