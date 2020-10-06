因為超過「Excel表格限制」　英國漏算1.6萬例新冠肺炎病例

▲英格蘭當局疏忽試算表軟體的列數限制，因此漏算1.6萬例新冠肺炎病例。（圖／路透）



文／中央社

英國英格蘭公共衛生署日前漏計近1萬6000起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）陽性反應結果。英媒提到，這起烏龍事件可能竟肇因於微軟（Microsoft）試算表軟體Excel的列數限制。

英國「衛報」（The Guardian）報導，這起資料錯誤事件導致官方單日數據遺漏1萬5841起陽性篩檢結果，意謂恐有超過5萬名具感染風險的人未被追蹤，也未被告知要自我隔離。

英格蘭公共衛生署（PHE）負責彙整公立和私人實驗室的採檢結果，並公布每日病例數和採檢次數。

但採檢計畫的快速發展，也意謂許多病例仍採人工登記，實驗室又是各自將採檢結果的電子表格傳送給英格蘭公共衛生署。疫情初期，部分工作是透過電話和紙筆登記，迄今雖有改善，但仍遠遠稱不上自動化。

衛報提到，在這起事件中，一間實驗室以逗號分隔值（CSV）檔案格式傳送每日採檢報告；這是最簡單的資料庫格式，只是一串用逗號分隔各項數值的清單。報告接著被載入Excel，最底下的最新採檢數字會加到主要資料庫中。

CSV檔案並無內容規模限制，但Excel檔案最多只有104萬8576列，若英格蘭公共衛生署採用的是舊版Excel，更僅限6萬5536列。

當Excel打開的CSV檔案內容大於上述列數，下方超出的資料將被完全截去，不會顯示出來。也就是說，實驗室執行的採檢次數若達上百萬次，英格蘭公共衛生署遲早會無法讀取。

Excel是全球最受歡迎的商業工具之一，但由於它能輕易被用在並非設計原意的情況下，因此一再涉及種種錯誤，有時可能得付出重大代價甚至構成危險。

法新社報導，英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）今天將官方數據遺漏陽性採檢結果一事，怪罪於過時的軟體，並坦承此事已影響追蹤接觸史的工作。

韓考克表示，英格蘭公共衛生署的「老舊電腦系統」，使得9月25日到10月2日間的1萬5841筆病例未能納入每日數據。

不過韓考克堅稱，「我們對這種疾病及其影響的評估，並未因資料結果而出現實質上的改變」；他還說，每個採檢結果呈陽性反應的人，都照常收到採檢結果。

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