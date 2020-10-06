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傳吹哨者「被離職」將勞檢！康軒：員工說法與事實不符合

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▲▼ 康軒文教事業董事長李萬吉從大陸返台未遵守居家檢疫規定。康軒文教事業大門還有防範新冠病毒相關告示。（圖／記者林育綾攝）

▲傳出吹哨者被離職，新北市勞工局將於6日前往康軒勞檢。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

康軒文教集團董事長李萬吉上月5日從大陸返台後，未遵守居家檢疫規定，遭新北市衛生局開罰100萬，而李萬吉已經繳納罰款。不過外傳當初檢舉董座的「吹哨者」疑似遭秋後算帳「被離職」一事，新北市勞工局將於今（6）日前往勞檢，康軒公關長許牧民初步回應，該員工說法有些偏離事實，但目前也尊重，現也等待勞工局調查。

李萬吉在9月5日返國後，由於蓄意將定位手機放在家中，違反規定外出又沒戴口罩，隱瞞次數高達6次，遭新北市衛生局認定違規情節重大，因此開罰100萬元。此外，有媒體報導，康軒內部員工密報李萬吉違規，而內部疑似揪出「吹哨者」並要求離職。

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新北市勞工局獲報，該名吹哨者業績獎金、個人電腦無故被停權，且資遣費處於爭議狀態，因此提出調解申請，預計12日開調解會，目前無法確定是主動離職或被離職，康軒也將派員配合出席調解會。而勞工局將今日前往康軒勞動檢查，由於勞基法規定雇主不得因勞工向主管機關申訴後解僱、降調、減薪、損害權益或不利待遇，違者將處萬元到30萬元罰鍰。

今（6）日康軒公關長許牧民回應《ETtoday新聞雲》表示，據了解該員工是自請離職，後續說法與事實有些不符合，但公司目前也會予以尊重，不會再多說什麼，其餘就讓勞工局調查。目前未知勞工局何時抵達，一切等待聯繫，也會配合。

康軒也針對此事件發布聲明文如下：

頃聞有離職員工指稱，因其被懷疑向媒體爆料李萬吉董事長違反居家檢疫規定，而被迫離職乙事，茲說明如下：

經查該員工係於9月26日主動交還識別證、打包個人物品並表示不再進公司，係該員工向康軒公司自請離職之意思表示，雙方之勞動契約已於9月26日終止。該員工自請離職前，康軒公司對該員工未作任何約談，亦未對其為任何不利之處分，更無逼迫其離職之情事。

康軒公司日前收到新北市勞工局調解通知，始知該員工已向新北市勞工局申請調解，並定10月12日下午2時進行調解。本案已進入調解程序，康軒公司將派員配合出席調解會。以上說明。

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