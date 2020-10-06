私設獸夾殘殺！小米浪左腳遭斷骨穿肉剩皮相連...拖著凶器躲人

▲出生不到3個月的小米浪踩捕獸夾重傷截肢。（圖／黃媽媽授權提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港海埔附近的農地經常有流浪狗出沒，附近有民眾為了防止牠們進入，私設捕獸夾殘害，今(6)日有1隻出生不到百日的浪浪米克斯，就因此深及見骨，慘遭截肢的命運，黃媽媽說，這已經不是第一次看見浪狗被殘，想要救都被鄰居罵「飼狗顧人怨」，真的很難過，也希望動保單位能出手幫幫無助的牠們。

「無良啦！」黃媽媽痛心的表示，4日晚間她剛從田裡種菜回家，小孩說看到一隻小浪犬留著血一拐一拐的在田裡奔走，當時就猜到有可能是誤觸捕獸夾，怕牠生命會有危險，但回頭漏夜尋找都不見牠的蹤影。

▲小米浪住進動物醫院觀察。（圖／黃媽媽授權提供）

黃媽媽說，直到今(6)日清晨，到農地種菜，拿起箱子要裝菜，箱子卻掉飛到水溝旁，此時她心裡直覺，受傷的浪狗會不會就躲在水溝裡，於是趴在溝旁喊叫，被路過的姪子看到，3人合力尋找將狗隻救出。她難過又氣憤的說，救出小狗狗後，左前肢的捕獸夾還在，但血已經流乾，整條腿也被夾得變黑，趕緊將牠送醫院急救，所幸救回一命但腿也因此報廢。

黃媽媽說，附近的民眾對流浪狗不友善有戒心，不僅「放煙火」嚇狗，還會放捕獸夾，甚至看到愛媽們拿食物給浪狗吃，都會拿去倒掉，還會罵說「飼狗顧人怨」等等之類不堪入耳的話來譏笑，試問，浪狗也是一條生命，難道他們連活下來的權利都不能選擇嗎，這樣對1隻才剛生下不到3個月的浪狗，作法真的太殘酷了。

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