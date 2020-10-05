中印邊境新蓋軍營　解放軍「高原營房」供暖、吸氧內部照曝光

▲解放軍邊防部隊進駐西藏阿里地區新一代營房。（圖／中共解放軍網站）

記者陳政錄／綜合報導

中印邊境緊張之際，兩軍持續做好「長期抗戰」準備。據中共解放軍陸軍官方釋出畫面，近日駐紮於西藏阿里地區的某邊防團官兵，已正式從原先的臨時營區，搬剛建好的「新一代高原營房」，內裝在水電、冬季供暖、氧氣保障上採取特殊設計，以利官兵在4500公尺以上海拔高原保有戰力。

阿里地區隸屬西藏自治區轄下，位於藏高原北部羌塘高原核心地帶，也是喜馬拉雅山脈、岡底斯山脈等山脈相聚的地方。值得注意的是，阿里地區不只靠近中印邊境衝突引爆點「拉達克地區」，過去中印兩軍曾發生大規模對峙，丟擲石塊互罵的「班公措湖」，就有三分之二在阿里境內由大陸控制。





▲解放軍強調邊防部隊在新營房內，吃得好住得好。（圖／中共解放軍網站）

據解放軍陸軍消息，駐守西藏阿里某邊防團官兵，於大陸國慶、中秋雙節期間搬入新一代高原營房，該地平均海拔超過4500公尺，冬季最低溫度可達零下30度，氧氣含量最低時只有平原地區的40%。

為保障官兵足不出戶就可以完成洗漱、洗澡、如廁、吸氧和體能鍛煉，營房於用水用電、冬季供暖、氧氣保障、設施配套等方面進行了針對性設計，並採用了30多項建築新技術和新工藝，如中空玻璃、岩棉外牆保溫系統等。

邊防團士兵表示，之前一直沒有自己真正的營房，「這次有了新營房，相當於有了一個真正的家，我們能安心地守好邊、戍好防。」

▲解放軍西藏墨脫哨所使用無人機獲得空投物資。（圖／央視軍事）

事實上，這並非第一次中共解放軍有意宣傳其後勤補給實力，9月上旬，解放軍也曾釋出西藏軍區青藏兵站部進行「餐食配送演練」的畫面，強調是為在高原道路受損，車輛無法通行的狀況下完成運送，熱食投送到士兵手上「還是熱的」，甚至有四菜一湯的高標準配備，當時就被許多大陸網友與印度軍方相對「克難」的條件大肆比較、討論。

10月4日，解放軍又再度釋出西藏墨脫地區一線執勤點，官兵透過無人機投送，取得牛奶、雞蛋、熱食、水果，甚至還有月餅等補給的畫面，指稱邊境官兵的伙食會越來越好。

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▼解放軍西藏阿里地區新一代營房。（圖／中共解放軍網站）

▼解放軍西空投物資給邊境官兵。（圖／央視軍事）