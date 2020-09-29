嗑叉燒鴨便當「翻到紫色套套」　他食慾全滅！網看實照：長了一點

▲便當暗藏紫色套套！（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

外食族最怕老闆「幫忙加菜」！一名男網友驚呼，今（29）日買叉燒鴨便當來吃，才嗑到一半，他愣見謎樣的紫色套套，頓時食慾全消，接著替切肉的老闆娘幫QQ，「不知道手有沒有事...」照片貼出後，一票網友還歪樓胡鬧「翻看看應該可以找到指甲！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》哭笑不得表示，去燒臘店買便當吃，點了叉燒鴨口味，怎料吃到一半時，愣見一小塊「紫色異物」，頓時讓他腦袋空白，「不知道這阿姨的手有沒有事...」。

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畫面可見，最左側的燒鴨脆皮上，多了一塊紫色塑膠套，原來是負責切肉的阿姨，一時不小心，連把手套都給剁了下來，疑似裝入便當盒的過程中，與肉品混在一起，所幸原PO及時發現，否則吞下肚，代誌可就大條了！

照片曝光後，底下網友笑虧，「翻看看應該可以找到指甲」、「看看飯盒有沒有血吧」、「茄子皮啦」、「沒事～手套手指頭長了點」、「有沒有吃到怪怪的東西」、「乍看以為辦桌擺盤的紫花花瓣」。

▲網友也看傻！（圖／翻攝爆廢公社）



有苦主貼出受傷照片，無奈表示2年前，有客人趕時間拿餐，害得她慘挨一刀，「身為一名餐飲從業人員...我必須說，有時候真的麻煩客人能夠多點耐心，我們也是很努力的儘速提供餐飲，但大軍兵臨城下，只要稍一不慎，就會變成這樣」。