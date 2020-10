俄軍兩節式「未來坦克」採用電熱主砲　垂直短程飛彈可射12公里

▲ 俄軍預計未來設計出兩節式戰車。(圖/翻攝自臉書/俄羅斯國防部Минобороны России)

實習記者蘇頌婷/綜合報導

俄羅斯聯邦國防部(Министерство обороны Российской Федерации)提出「未來坦克」的概念,採用兩節式戰車設計,在前部戰鬥艙設立控制室,三名機組人員則在高度保護狀態的裝甲艙中,並在戰車的中部希望設計無人轉塔,且有自動熱裝填的電熱主砲。

這款戰車油箱的第二部分和第一部分,預計容納3,000馬力(hp)的燃氣渦輪發動機,還會設有無人機進行偵察,或是搜索地和執行安全職能。

綜合外媒報導,俄羅斯陸軍2020年論壇於29日舉行,第38裝甲硬件和裝備研發與測試學院(38th R&D and Testing Institute of Armored Hardware and Armament)在會上提出「未來坦克」的概念,以他們設計的阿瑪塔主力戰車(Armata)及其他型號,至少在2040年也不會過時,此舉奠定軍事未來的基礎。

預計未來坦克的電熱主砲,以化合物代替火藥,發射高超音速砲彈。而坦克的前部模塊將配備反應堆,防盲激光武器和電磁脈衝發生器。而後部將容納垂直射式的短程飛彈,射出範圍可達12公里。

軍備專家巴里亞汀斯基(Mikhail Baryatinsky)表示,兩節式戰車能提高防護能力和火力,讓引擎遠離戰鬥艙,可以避免火災,且提高乘員的存活率。但是兩截部分之間要如何配合,以及連結段的脆弱問題,都需要進一步改進。

據說,這種坦克的通用發動機艙,可以配備多種口徑和名稱的機動步槍人員的載人模塊,以及戰鬥模塊一起使用。當來自各種外部傳感器的信息,傳輸到裝甲艙內的人員時,坦克的乘員將藉助「透明裝甲」視覺技術獲得戰鬥意識。