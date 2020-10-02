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俄軍兩節式「未來坦克」採用電熱主砲　垂直短程飛彈可射12公里

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▲ 俄軍預計未來設計出兩節式戰車。（圖／翻攝自臉書／俄羅斯國防部Минобороны России）

▲ 俄軍預計未來設計出兩節式戰車。（圖／翻攝自臉書／俄羅斯國防部Минобороны России）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

俄羅斯聯邦國防部（Министерство обороны Российской Федерации）提出「未來坦克」的概念，採用兩節式戰車設計，在前部戰鬥艙設立控制室，三名機組人員則在高度保護狀態的裝甲艙中，並在戰車的中部希望設計無人轉塔，且有自動熱裝填的電熱主砲。

這款戰車油箱的第二部分和第一部分，預計容納3,000馬力（hp）的燃氣渦輪發動機，還會設有無人機進行偵察，或是搜索地和執行安全職能。

綜合外媒報導，俄羅斯陸軍2020年論壇於29日舉行，第38裝甲硬件和裝備研發與測試學院(38th R&D and Testing Institute of Armored Hardware and Armament)在會上提出「未來坦克」的概念，以他們設計的阿瑪塔主力戰車（Armata）及其他型號，至少在2040年也不會過時，此舉奠定軍事未來的基礎。

Первые подразделения российских десантников прибыли в пункт постоянной дислокации по окончании планового совместного...

Минобороны России 發佈於 2020年9月29日 星期二

預計未來坦克的電熱主砲，以化合物代替火藥，發射高超音速砲彈。而坦克的前部模塊將配備反應堆，防盲激光武器和電磁脈衝發生器。而後部將容納垂直射式的短程飛彈，射出範圍可達12公里。

軍備專家巴里亞汀斯基（Mikhail Baryatinsky）表示，兩節式戰車能提高防護能力和火力，讓引擎遠離戰鬥艙，可以避免火災，且提高乘員的存活率。但是兩截部分之間要如何配合，以及連結段的脆弱問題，都需要進一步改進。

據說，這種坦克的通用發動機艙，可以配備多種口徑和名稱的機動步槍人員的載人模塊，以及戰鬥模塊一起使用。當來自各種外部傳感器的信息，傳輸到裝甲艙內的人員時，坦克的乘員將藉助「透明裝甲」視覺技術獲得戰鬥意識。

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