快訊／立法院無異議通過「台美復交」決議　促美軍協防台灣

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府上任後，採「聯美抗中」策略，雖台美關係大有斬獲，但外交部長吳釗燮一句「目前不尋求建立全面外交關係」，引發社會熱議。國民黨立法院黨團6日提案，要求「蔡英文政府應以美國與中華民國回復邦交作為對美外交目標，並積極推動」，此決議案朝野無異議通過。

根據國民黨團的提案指出，有鑑於美國在近期接連派出衛生部長艾薩、國務次卿柯拉克訪台，並宣布對台多項軍售，以及近年美國對台灣的支持日益提升，陸續通過多項對台友好法案。在台美關係突飛猛進之際，外交部對美應積極尋求全面的外交關係。

提案指出，台美斷交以來，提升中華民國與美國雙邊關係一直是朝野的共同目標，為提升中華民國的國際地位並拓展對外關係，請立法院做成以下決議，「政府應以美國與中華民國回復邦交作為對美外交目標，並積極推動」。

此外，國民黨也提案，有鑑於共軍連續派軍機擾台，朝野各黨團共同呼籲中共必須自我克制，停止一切挑釁行為，蔡政府宜儘速重新開啟對話，以緩解兩岸衝突，莫使台海緊張局勢再升溫，並促美軍協防台灣。

提案指出，長久以來美國一直是台灣軍力堅實後援，為強化中華民國國家安全及完善國防戰備，使台灣海峽現狀不因一方採取任意行為而改變，請立法院做成以下決議，「政府應積極說服美國政府依照其台灣關係法精神， 一旦中共有明顯危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動時，在我國政府請求下，將前述中共舉動視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，並以外交、經濟與直接軍事等方式協助我國抵抗」。

「台美復交」案由全文：

本院國民黨黨團針對本（第3）次會議建議增列討論事項，將「本院國民黨黨團，有鑑於美國在近期2個月內接連派出衛生部長阿札爾、國務次卿柯拉克訪台，並宣布對台多項軍售。

美國駐聯合國大使克拉夫特今年9月16日對外表示，美國「正在推動台灣重返聯合國』，強調川普政府一直希望深化美台關係；美國聯邦眾議員帝芬尼（TomTiffany）己提出決議案，要求美國與台灣恢復正式邦交關係。近年美國對台灣的支持日益提升，陸續通過《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）《台灣友邦國際保護及加強倡議法案》（Taiwan Allies International Protection and EnhancementInitiative Act）《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act of 2019）等對台友好法案，在在顯示台灣與美國關係緊密。

美台關係突飛猛進之際，外交部對美應積極尋求全面的外交關係；1979年中華民國與美國斷交以來，提升中華民國與美國雙邊關係一直是朝野的共同目標，為提升中華民國之國際地位並拓展對外關係，爱請做成以下決議:「蔡英文政府應以美國與中華民國回復邦交作為對美外交目標，並積極推動』請公決案」列為討論事項第2案，並於行政院院長報告「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」編製經過並備質詢前先行處理，是否有當？敬請公決。

「美軍助台抗中」案由全文：

本院國民黨黨團針對本(第3)次會議建議增列討論事項，將「本院國民黨黨團，有鑑於共軍連續15天派軍機擾台，運八反潛機侵犯我國西南防空識別區(ADIZ)飛航；為恫嚇台灣，大陸外交部甚至對外宣稱不存在所謂「海峽中線』使台海成為軍事衝突熱點；朝野各黨團共同呼籲中共必須自我克制，停止一切挑釁行為，蔡政府宜儘速重新開啟對話，以緩解兩岸沖突，莫使台海緊張局勢再升溫。

長久以來，美國一直是台灣軍力堅實後援《亞洲再保證倡議法》第209條款支持美國與台灣間政治、經濟及安全的合作，規定「美國總統應依來自中國之威脅而定期對台軍售」；為強化中華民國國家安全及完善國防戰備，使台灣海峽現狀不因一方採取任意行為而改變，爱請做成以下決議：「蔡英文政府應積極說服美國政府依照其《台灣關係法》之精神，一旦中共有明顯危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動時，在我國政府請求下，將前述中共舉動視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，並以外交、經濟與直接軍事等方式協助我國抵抗』請公決案」列為討論事項第1案，並於行政院院長報告「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」編製經過並備質詢前先行處理，是否有當?敬請公決。

▼國民黨團提台美建交公決案。（圖／記者徐政璿翻攝）

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