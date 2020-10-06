　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全文／國民黨提案搶頭香：「台美復交」讓美軍協防台灣

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文、川普、江啟臣。（合成圖／記者李毓康攝、達志影像／美聯社、記者林敬旻攝）

▲蔡英文、川普、江啟臣。（合成圖／記者李毓康攝、達志影像／美聯社、記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府上任後，採「聯美抗中」策略，雖台美關係大有斬獲，但外交部長吳釗燮一句「目前不尋求建立全面外交關係」，引發社會熱議。正當外界質疑民進黨在外交關係「打假球」之際，國民黨團6日搶頭香提案，要求蔡英文政府應積極推動台美復交，並促美軍協防台灣，這兩項決議案朝野無異議通過。

吳釗燮在9月20日透過視訊接受美國全國公共電台專訪，他提到，台灣目前不會尋求與美國建立全面外交關係，但台美之間有很大的空間可以探索如何強化雙邊關係。台灣一直希望能和美國進一步加強經濟、貿易、政治，甚至安全關係。

國民黨團認為，有鑑於美國在近期接連派出衛生部長艾薩、國務次卿柯拉克訪台，並宣布對台多項軍售，以及近年美國對台灣的支持日益提升，陸續通過多項對台友好法案。在台美關係突飛猛進之際，外交部對美應積極尋求全面的外交關係

此外，國民黨也提案，有鑑於共軍連續派軍機擾台，朝野各黨團共同呼籲中共必須自我克制，停止一切挑釁行為，蔡政府宜儘速重新開啟對話，以緩解兩岸衝突，莫使台海緊張局勢再升溫，並促美軍協防台灣抵抗共軍。

台美復交案由全文：

本院國民黨黨團針對本（第3）次會議建議增列討論事項，將「本院國民黨黨團，有鑑於美國在近期2個月內接連派出衛生部長阿札爾、國務次卿柯拉克訪台，並宣布對台多項軍售。

美國駐聯合國大使克拉夫特今年9月16日對外表示，美國「正在推動台灣重返聯合國』，強調川普政府一直希望深化美台關係；美國聯邦眾議員帝芬尼（TomTiffany）己提出決議案，要求美國與台灣恢復正式邦交關係。近年美國對台灣的支持日益提升，陸續通過《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）《台灣友邦國際保護及加強倡議法案》（Taiwan Allies International Protection and EnhancementInitiative Act）《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act of 2019）等對台友好法案，在在顯示台灣與美國關係緊密。

美台關係突飛猛進之際，外交部對美應積極尋求全面的外交關係；1979年中華民國與美國斷交以來，提升中華民國與美國雙邊關係一直是朝野的共同目標，為提升中華民國之國際地位並拓展對外關係，爱請做成以下決議:「蔡英文政府應以美國與中華民國回復邦交作為對美外交目標，並積極推動』請公決案」列為討論事項第2案，並於行政院院長報告「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」編製經過並備質詢前先行處理，是否有當？敬請公決。

美軍助台案由全文：

本院國民黨黨團針對本(第3)次會議建議增列討論事項，將「本院國民黨黨團，有鑑於共軍連續15天派軍機擾台，運八反潛機侵犯我國西南防空識別區(ADIZ)飛航；為恫嚇台灣，大陸外交部甚至對外宣稱不存在所謂「海峽中線』使台海成為軍事衝突熱點；朝野各黨團共同呼籲中共必須自我克制，停止一切挑釁行為，蔡政府宜儘速重新開啟對話，以緩解兩岸沖突，莫使台海緊張局勢再升溫。

長久以來，美國一直是台灣軍力堅實後援《亞洲再保證倡議法》第209條款支持美國與台灣間政治、經濟及安全的合作，規定「美國總統應依來自中國之威脅而定期對台軍售」；為強化中華民國國家安全及完善國防戰備，使台灣海峽現狀不因一方採取任意行為而改變，爱請做成以下決議：「蔡英文政府應積極說服美國政府依照其《台灣關係法》之精神，一旦中共有明顯危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動時，在我國政府請求下，將前述中共舉動視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，並以外交、經濟與直接軍事等方式協助我國抵抗』請公決案」列為討論事項第1案，並於行政院院長報告「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」編製經過並備質詢前先行處理，是否有當？敬請公決。

▼台美復交決議案。（圖／記者徐政璿翻攝）

▲▼國民黨團提台美建交公決案。（圖／記者徐政璿翻攝）

▼美軍助台決議案。（圖／記者徐政璿翻攝）

▲▼國民黨團提「美國助台抗中」決議。（圖／記者徐政璿翻攝）

其他人也看了這些新聞...

ET民調／台灣恢復徵兵制66% 52%主張男女都要服兵役
ET民調／兩岸爆發軍事衝突 44.9%民眾願意上戰場保衛台灣
ET民調／60.4%支持蔡英文政府儘速促成台美恢復邦交

相關新聞...
ET民調／共機頻擾台 55.7%支持「美軍駐台」協防台灣
ET民調／42.2%民眾贊成政府開罰歐陽娜娜
ET民調／支持誰選國民黨主席 韓國瑜第二15.7%、馬英九4.6%

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
小鬼追思會31藝人21首歌　排隊人龍繞了一圈華山
六月嫁李易9年：真的走不下去了！ 每天吵架…受夠他不成熟
印度少年神預測疫情時間點、中印衝突　12月還有「超級大災難」
教召玩真的！明年結合「常備基地」1年1訓、一次14天
今晚小鬼追思會「曲目曝光」　蕭敬騰、楊丞琳大咖全來了
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／睽違15年！立法院成立修憲委員會　「18歲公民權」有共識

陳水扁沒講介壽路改名的秘密　陳學聖：只有兩公家建築好喬

第三期前瞻2300億舉債支應　「城鄉建設」編741億占大宗

第3期前瞻預算　蘇貞昌：聚焦4年內可完成建設

立院無異議通過「台美復交」　外交部：已有高度互信會持續深化

306元遭查！羅智強痛批陳菊「雞蛋裡挑骨頭」　監院：只是例行作業

傅崐萁入獄仍行文機關陳情　時力提修法：立委判決定讞應當然解職

修憲委員會啟動　民眾黨提版本拋3大主張

林右昌擬戰2022「超北市長」　侯友宜：新北有山有海面積是台北8倍大！

議會開議！陳其邁拜碼頭...陳致中：像監督韓國瑜一樣監督他

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

花蓮知名冰店列「8項消費須知」3年趕9人！老闆：我想保護員工

叫餐填錯地址！差11km要求幫送　台中女嗆外送員：做這行別543

韓國人來台開店「韓系咖啡廳」　隱身東區小巷...蜂蜜年糕超犯規

宥勝5歲女兒首次騎沙灘車：簡單！　溫柔問媽媽「我可以再載妳一圈」

古裝扮相在全台流動賣「孟婆湯」　老闆熬煮6hrs：盼讓人忘卻悲傷

陳水扁沒講介壽路改名的秘密　陳學聖：只有兩公家建築好喬

第三期前瞻2300億舉債支應　「城鄉建設」編741億占大宗

第3期前瞻預算　蘇貞昌：聚焦4年內可完成建設

立院無異議通過「台美復交」　外交部：已有高度互信會持續深化

306元遭查！羅智強痛批陳菊「雞蛋裡挑骨頭」　監院：只是例行作業

傅崐萁入獄仍行文機關陳情　時力提修法：立委判決定讞應當然解職

修憲委員會啟動　民眾黨提版本拋3大主張

林右昌擬戰2022「超北市長」　侯友宜：新北有山有海面積是台北8倍大！

議會開議！陳其邁拜碼頭...陳致中：像監督韓國瑜一樣監督他

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況：氛圍完全不一樣

常吃柑橘恐胃食道逆流！改「6習慣」秒見效…醫：睡覺姿勢也有差

陳水扁沒講介壽路改名的秘密　陳學聖：只有兩公家建築好喬

柴犬傻傻盯著公園舞者　下一秒「跳圈、轉圈」加入舞蹈

國慶衝南投！日月潭「音樂嘉年華」開跑　騎鐵馬吃美食再聽嗨歌

美國CDC承認隱憂：新冠病毒可經「空氣傳播」2公尺以上

沒那麼好康！租到房東死就送房「還有2條件」　網譙：變相割韭菜

第三期前瞻2300億舉債支應　「城鄉建設」編741億占大宗

東方航空乘客拒戴口罩　警上機把人帶走…拖2小時終於起飛

史上首位初登板在季後賽的菜鳥投手　光芒火球男寫紀錄

花不到百萬元就可以買到房　金聯平價宅最低總價95萬元

政治熱門新聞

嘉義驚見蝙蝠車　葉宜津：周杰倫的？

快訊／朝野通過「台美建交」公決案

教召明年起一年一訓、一次14天

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況

李登輝7日奉安五指山　6日預演交通管制2天

川普中鏢苦肉計？台媒體人3分析回應

游淑慧問陳時中：漲保費前　先說6000億花在哪

洪東煒被民進黨高市議員要求下台　遭曝毛遂自薦財政局長

兩岸緊張！國軍空中戰巡是去年2.3倍

王定宇花籃事件　新人叔籲別秀下限

掠馬英九之美？謝長廷反擊了

陳佩琪嗆媒體：我出門一定逆時中？有需要這樣嗎？

范綱皓籲羅智強：不要帶風向炒作自己聲量

韓國瑜是心愛之物　游淑慧嘆回不來

更多熱門

相關新聞

苦苓／川普染疫對台灣有何影響？

苦苓／川普染疫對台灣有何影響？

美國大選正在如火如荼的進行，現任總統川普卻和夫人一起確診新冠肺炎，這個戲劇化的轉變引起的全球的注目，牽一髮而動全身，這件事到底對川普的選情有利還是有害？又會不會影響到台灣呢？我們不能不密切關心。

快訊／朝野通過「台美建交」公決案

快訊／朝野通過「台美建交」公決案

《紐時》：美台關係加溫　中國火上加油

《紐時》：美台關係加溫　中國火上加油

鮮肉小王4樓垂降逃亡！「白透緊內褲」全都露

鮮肉小王4樓垂降逃亡！「白透緊內褲」全都露

即／川普出院後影片2連發

即／川普出院後影片2連發

關鍵字：

台美復交台灣美國吳釗燮

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

美腿小隻馬坐機車　無助搖晃懷疑人生

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

笑臉+愛心！小鬼親妹把「哥哥印記」刺在耳後

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

蝦腳上「橘色顆粒團」可吃嗎？過來人狂勸阻止

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

瘦子女友外貌遭酸　江靜「見過本人」說話了

夫跟團墜谷亡！妻打領隊遭求償500萬

你以為的單身女孩跟你想得不一樣

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

謝忻不倫認了「身心崩潰」失眠1年！改行教音樂

更多

最夯影音

更多
Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD
機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面