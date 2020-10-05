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羅智強批綠營「卡公投黨」　范綱皓：不要帶風向炒作自己聲量

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▲▼范綱皓接掌民進黨網路社群中心主任。（圖／范綱皓臉書）

▲范綱皓接掌民進黨網路社群中心主任。（圖／范綱皓臉書）

記者陶本和／台北報導

國民黨革實院長羅智強在臉書點名民進黨秘書長林錫耀裝失憶，批評民進黨卡公投。對此，民進黨網路社群中心主任范綱皓5日反擊，呼籲羅智強不要帶風向，炒作自己的政治聲量，「政黨凌駕政府，是國民黨才會做的事」。

羅智強透過臉書批評林錫耀睜眼說瞎話、裝失憶，他認為民進黨卡公投，是「卡公投黨」，嗆中選會趕緊回答何時審完第一階段連署。他也揚言，自己的街頭演講已快滿300場，若民進黨敢卡公投，他就講好講滿講個500場、1000場，講到2024年民進黨下台。

對此，范綱皓也透過臉書回擊，呼籲羅智強不要帶風向，「首先，政黨凌駕政府，是國民黨才會作的事，民進黨不能也不會干預中選會運作。」

對於羅智強詢問，中選會最慢會有公投審查結果，范綱皓貼出網路上就可搜尋到的公開資訊，明確寫道，「主管機關於收到公民投票提案或補正之提案後，應於六十日內完成審核」。

對此，范綱皓說，國民黨在9月23日才送公投案到中選會，也不過才剛過兩週，中間還遇到兩個連假，依照法規，最快也要到11月底，「主管機關依法行政，羅智強不要刻意帶風向、炒作自己的政治聲量」。

針對羅智強直接點名林錫耀，處理公投程序問題，范綱皓反問，「難道是為了證明國民黨以前都是這樣以黨領政嗎？」、「國民黨放任羅智強出來亂抹、亂啃、搞亂政治環境，國民黨身為泱泱百年大黨，難道是江啟臣主席授意這樣做嗎？」

▼ 羅智強。（圖／記者袁茵攝）

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