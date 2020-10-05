加拿大護衛艦行經台灣海峽！中國動作不斷　加國部隊被迫加入護台

▲加拿大皇家海軍護衛艦溫尼伯號（HMCS Winnipeg）。（圖／翻攝自Facebook／HMCS/NCSM Winnipeg）



文／中央社記者胡玉立多倫多4日電

加拿大媒體報導，在中國諸多挑釁舉措下，到某個程度，加拿大武裝部隊可能被迫適度加入盟國保衛台灣的強大計劃。

加拿大皇家海軍護衛艦溫尼伯號（HMCS Winnipeg）甫於台北時間2日晚間由南向北行經台灣海峽。加拿大環球新聞（Global News）報導，溫尼伯號的首站是美國關島海軍基地，本月稍晚還將參加美國海軍和日本自衛隊在東海的日本水域舉行共同演習。

國際事務專欄作家費雪（Matthew Fisher）2日分析指出，加拿大應美國要求逮捕華為財務長孟晚舟，中國報復性囚禁加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（Michael Spavor），加拿大在此困局下，已有20多個月進退兩難。但隨著中國大動作不斷，到某個程度，加拿大武裝部隊可能會被迫適度加入盟國保衛台灣的強大計劃。

費雪指出，在中國持續擾台威脅下，包括「War on the Rocks」等多家美國軍事刊物都提出類似看法，指美國應該輪調陸軍和陸戰隊經過台灣。此舉固然會激怒中國，但它不只讓台灣安心，也讓日本和韓國得以放心；畢竟，如果中國占領台灣，控制得以進入黃海的台灣海峽繁忙航運通道，他們將被迫照北京的意思打交道。

費雪表示，儘管加拿大人一直到最近才開始認真注意此事，杜魯道（Justin Trudeau）政府一直默不作聲，但世界正在改變，加拿大已陷入印太地區的風暴之中。與此同時，中國對北極的野心，也讓加拿大不可避免必須多加提防。

幾年前，中國開始宣稱自己是「近北極國家」，為其入侵遠北地區合理化，至今已進行許多北洋破冰之旅。中國官媒甫於日前宣布，第一艘自製極地破冰船「雪龍2號」結束75天北極考察之旅，返回上海。雪龍2號調查了加拿大水域附近的海床。杜魯道政府不公開談論此事，但美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）則是提起了中俄兩國今年夏天在北冰洋進行的海上聯合演習。