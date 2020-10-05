　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

邊塞邊拍照！塞車目睹嚴重違規　361張照片檢舉案全數成立

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

有中國大陸民眾塞在高速公路上時，順手紀錄一旁的車輛違規，後來一口氣提出361張照片，有36輛車違規的紀錄給警察。（圖／翻攝自網易新聞）

▲有中國大陸民眾塞在高速公路上時，順手紀錄一旁的車輛違規，後來一口氣提出361張照片，有36輛車違規的紀錄給警察。（圖／CTWANT 提供）

圖文／CTWANT 

近日除了是台灣的中秋連假外，也是中國大陸的十一長假，在各地主要到交通要道也湧現車潮，車子多，就總是有些人耐不住性子開上路肩，而就有中國大陸民眾看不慣這種目無法紀的事情，邊開車邊拍下其他人的違規事項，一口氣舉報了36台違規車輛、照片數量多達361張。

根據《網易新聞》報導指出，中國大陸菏寶高速公路交通大隊日前接獲民眾詢問，表示要檢舉在公速公路上佔用應急車道的車輛，交警給民眾電子郵件信箱後，沒想到這位民眾竟然發送了一個高達485mb的壓縮檔，裡面包含了361張照片，涉及36輛違規占用應急車道的車輛。

該名民眾對媒體表示，自己與同事前往成都出差，在回程時行經菏寶高速公路時，發現不少不遵守交通法規的駕駛，嚴重占用應急車道，於是在與同事的合作下，將這些違規開上應急車道的車輛全數拍下來。而且該位民眾在副駕駛拍照，後座的同事則是錄影，完整的紀錄每一輛違規車輛的違法事蹟。後來他在取得交警給予的電子郵件信箱後，就連夜整理這些檔案，並且用車號編號命名，在10月1日晚間將違規車輛的紀錄交給交通警察。

後來再經過菏寶高速公路交通大隊的整理比對，目前已經將36輛違規的車輛紀錄輸入系統，目前這些車主將會面臨人民幣200元的罰款，並且記錄扣點6分。而檢舉民眾也表示，「就是想通過自己舉報違法佔用應急車道這一舉動，提醒大家不要違法，遵章行駛，做一個文明的交通參與者，傳遞正能量」。

延伸閱讀
女友被嘲笑長相：哪裡輸她？瘦子「合照放閃」霸氣護愛　深夜再發聲
川普連任夢碎？　沈富雄預測美國大選結果這樣說
翁哭訴妻3年不繳功課！丟錢要岳母看護「腿打開」　結局更崩潰：驚動全家人

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／國道1號「彰化戰備道」8車連環追撞！車流回堵8km塞到
快訊／連假後上班日！22歲男夜唱完酒駕自撞電桿爆頭亡　路面竄
iPhone 12有「隱藏版」共5款　價格曝光！
巨胸直播主被逼拍裸照騙斗內　榨乾20名純情男SOP曝…恩愛對
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

高速公路塞車點麥當勞　超狂外送員真送到：祝用餐愉快！

邊塞邊拍照！塞車目睹嚴重違規　361張照片檢舉案全數成立

翻轉老品牌/重回老京城！　驚奇網紅老奶奶「每天陪拍上百次」

丈夫說中秋不回家！人妻帶孩上門給「驚喜」　敲門後結局超崩潰

香港海灘漂來疑似長征火箭碎片！居民擔憂有毒

香港將重推「通膨掛鉤債券」　財政司長：最低息率保證達2%

布蘭斯塔德今搭機返美　結束駐華大使工作...撂中文：後會有期

吉林小貨車連撞多車　已造成18人身亡

26歲正妹「留千字遺書」告別　搭纜車上峨眉山消失...原因曝光！

管浩鳴：陳同佳已請台灣律師「明與官方部門會面」

金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

虎斑貓躺心愛魚枕頭爽嚼飼料　下秒感覺來了...瞬間斷電睡翻！

外國人接小孩「迷路＋手機沒電」警用英文神救援！成功找到地址

快閃樂園！桃園「摩天輪→風火輪」 　超快360°旋轉...他：整個擠到變形

魏如萱奪下「最佳女歌手獎」　台上爆哭呼喊兒子：媽媽真的得獎了！

魏如萱奪歌后「主持.表演都亮眼」！　「梁靜茹情歌＋林俊傑高音」一次聽夠

高速公路塞車點麥當勞　超狂外送員真送到：祝用餐愉快！

邊塞邊拍照！塞車目睹嚴重違規　361張照片檢舉案全數成立

翻轉老品牌/重回老京城！　驚奇網紅老奶奶「每天陪拍上百次」

丈夫說中秋不回家！人妻帶孩上門給「驚喜」　敲門後結局超崩潰

香港海灘漂來疑似長征火箭碎片！居民擔憂有毒

香港將重推「通膨掛鉤債券」　財政司長：最低息率保證達2%

布蘭斯塔德今搭機返美　結束駐華大使工作...撂中文：後會有期

吉林小貨車連撞多車　已造成18人身亡

26歲正妹「留千字遺書」告別　搭纜車上峨眉山消失...原因曝光！

管浩鳴：陳同佳已請台灣律師「明與官方部門會面」

高速公路塞車點麥當勞　超狂外送員真送到：祝用餐愉快！

詹皇季後賽助攻數竄史上第2　尼克楊讚史上最佳「揭超喬丹原因」

台灣「2大競爭力」排11名！ 謝金河讚：台灣正努力用數字說話

「我就還你！」館長嗆槍手最好一年出獄　曝中彈2小時真實心聲

CNN批川普淡化疫情　白宮面臨幾十年來最嚴重信任危機

快訊／國道1號「彰化戰備道」8車連環追撞！車流回堵8km塞到員林

拜登二篩新冠肺炎結果出爐！　謹慎面對病毒潛伏期

瘋電影／皮諾丘的奇幻旅程　原汁原味的古典木偶奇遇記

邊塞邊拍照！塞車目睹嚴重違規　361張照片檢舉案全數成立

蔡瑞雪24年「首度染金髮」女神級新造型曝光！　網狂讚正翻根本韓星

男生喇舌「最想被摸的地方」！　調查曝光：女生摸這4部位超火辣

大陸熱門新聞

為賺504元！　打工男熱氣球「高空直直墜落」當場死亡

丈夫中秋不回家　人妻上門給驚喜

比賽突猝死！同伴跨過屍體繼續歡跳

網紅遭前夫「淋汽油燒焦」死亡　直播主們偷拍告別會

少女遭多人性侵！屁孩竟露勝利笑容

15歲資優生刺死霸凌者！死者父放話一定會報復

重回老京城！　驚奇網紅老奶奶...「每天陪拍上百次」

抓到妻子偷吃！綠帽夫開門見兒子裸體

包廂監視器外流！3年輕愛侶「練槍」　網傻：SOD都是真的

A片網見少女被多人性侵！老司機報案揪未成年狼

26歲正妹「留千字遺書」告別　搭纜車上峨眉山消失...原因曝光

交往1個月懷孕閃婚！　21歲妹「嫁妝沒買BMW」遭趕出門心碎

她趕高鐵被「行李箱絆倒」亡！家屬求償264萬

高校「3男迷姦1女」影片瘋傳！警方揭4人作案

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

烤肉吃「土虱的蛋」掛急診　醫師滿頭問號

川普染疫民調勝拜登　搖擺州狂贏

吳宗憲「其實3月要退休」慟失小鬼黃鴻升　曝《玩很大》走向

「Kenzo」創辦人感染新冠肺炎　巴黎病逝

雲林孝子「左耳被打爛」倒果園亡...曾任警察愛喝酒

吳宗憲曝《天堂有多遠？》8人合唱原因：鬼鬼那天殺到錄音室

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

硬存1/3薪水　10多年堅持月花2萬

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

女友長相遭攻擊　瘦子出聲護愛！

睡醒「2顆大鈴鐺」塞臉前爸無奈

《玩很大》接棒小鬼「3男星」名單曝光！

瑞士月薪12萬　過得比台灣22k差

年收千萬卻開TOYOTA！網點1關鍵：錢滾錢

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

更多

最夯影音

更多
金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」
魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面