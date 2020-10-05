邊塞邊拍照！塞車目睹嚴重違規　361張照片檢舉案全數成立

▲有中國大陸民眾塞在高速公路上時，順手紀錄一旁的車輛違規，後來一口氣提出361張照片，有36輛車違規的紀錄給警察。（圖／CTWANT 提供）

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近日除了是台灣的中秋連假外，也是中國大陸的十一長假，在各地主要到交通要道也湧現車潮，車子多，就總是有些人耐不住性子開上路肩，而就有中國大陸民眾看不慣這種目無法紀的事情，邊開車邊拍下其他人的違規事項，一口氣舉報了36台違規車輛、照片數量多達361張。

根據《網易新聞》報導指出，中國大陸菏寶高速公路交通大隊日前接獲民眾詢問，表示要檢舉在公速公路上佔用應急車道的車輛，交警給民眾電子郵件信箱後，沒想到這位民眾竟然發送了一個高達485mb的壓縮檔，裡面包含了361張照片，涉及36輛違規占用應急車道的車輛。

該名民眾對媒體表示，自己與同事前往成都出差，在回程時行經菏寶高速公路時，發現不少不遵守交通法規的駕駛，嚴重占用應急車道，於是在與同事的合作下，將這些違規開上應急車道的車輛全數拍下來。而且該位民眾在副駕駛拍照，後座的同事則是錄影，完整的紀錄每一輛違規車輛的違法事蹟。後來他在取得交警給予的電子郵件信箱後，就連夜整理這些檔案，並且用車號編號命名，在10月1日晚間將違規車輛的紀錄交給交通警察。

後來再經過菏寶高速公路交通大隊的整理比對，目前已經將36輛違規的車輛紀錄輸入系統，目前這些車主將會面臨人民幣200元的罰款，並且記錄扣點6分。而檢舉民眾也表示，「就是想通過自己舉報違法佔用應急車道這一舉動，提醒大家不要違法，遵章行駛，做一個文明的交通參與者，傳遞正能量」。

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