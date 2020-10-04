兩派人馬爭風吃醋鬥毆傳「鞭炮聲」　警撿到玩具槍碎片

▲兩派人馬鬥毆鳥獸散，警方找到涉案陳姓男子帶回。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

北區一處停車場4日清晨傳出疑似鞭炮聲，並夾雜多人鬥毆聲音，民眾嚇醒趕緊報警，警方到場後發現人都做鳥獸散，地方還遺留碾碎的玩具手槍槍柄碎片。經查發現原來是雙方人馬因感情糾紛談判鬥毆，警方將依刑法聚眾鬥毆罪嚴辦。

第二警分局今天早上7點多獲報，有民眾發現梅亭街上某處民營停車場聚集多人，並聽到多聲像「鞭炮」又像是碰撞的敲打聲，立刻出動大批員警前往現場。警方到達時沒有發現有人員打架，但地上有看到汽車車燈碎片及遭碎裂、塑膠材質的玩具手槍碎片掉在地面。警方立刻在周邊加強巡邏，果然在現場附近找到一名涉案的陳姓男子，立刻帶回了解狀況。

▲現場地上遺留壓碎的玩具槍柄。（圖／民眾提供）

陳男向警方表示，現場雙方各有4、5人，彼此都認識，因為有感情糾紛，雙方才相約在停車場談判，一言不合發生肢體衝突。

警方也循線找到一輛停在路邊小客車，車身疑遭人破壞，懷疑與此案有關，立刻以車追人，掌握到涉案的劉姓男子等4人，經聯繫雙方都不願追究。

警方表示，目前已掌握3部涉案車輛及特定對象，積極查緝滋事者到案，全案將依刑法第150條聚眾鬥毆案從嚴查辦。另也呼籲民眾面對感情問題應理性溝通，切勿藉故生端，絕不容許不法行為挑戰公權力，並將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

·修護力強大

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