　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

兩派人馬爭風吃醋鬥毆傳「鞭炮聲」　警撿到玩具槍碎片

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼兩派人馬為感情糾紛鬥毆，警方到鳥獸散遺留壓碎的玩具槍柄。（圖／民眾提供）

▲兩派人馬鬥毆鳥獸散，警方找到涉案陳姓男子帶回。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

北區一處停車場4日清晨傳出疑似鞭炮聲，並夾雜多人鬥毆聲音，民眾嚇醒趕緊報警，警方到場後發現人都做鳥獸散，地方還遺留碾碎的玩具手槍槍柄碎片。經查發現原來是雙方人馬因感情糾紛談判鬥毆，警方將依刑法聚眾鬥毆罪嚴辦。

第二警分局今天早上7點多獲報，有民眾發現梅亭街上某處民營停車場聚集多人，並聽到多聲像「鞭炮」又像是碰撞的敲打聲，立刻出動大批員警前往現場。警方到達時沒有發現有人員打架，但地上有看到汽車車燈碎片及遭碎裂、塑膠材質的玩具手槍碎片掉在地面。警方立刻在周邊加強巡邏，果然在現場附近找到一名涉案的陳姓男子，立刻帶回了解狀況。

▲▼兩派人馬為感情糾紛鬥毆，警方到鳥獸散遺留壓碎的玩具槍柄。（圖／民眾提供）

▲現場地上遺留壓碎的玩具槍柄。（圖／民眾提供）

陳男向警方表示，現場雙方各有4、5人，彼此都認識，因為有感情糾紛，雙方才相約在停車場談判，一言不合發生肢體衝突。

警方也循線找到一輛停在路邊小客車，車身疑遭人破壞，懷疑與此案有關，立刻以車追人，掌握到涉案的劉姓男子等4人，經聯繫雙方都不願追究。

警方表示，目前已掌握3部涉案車輛及特定對象，積極查緝滋事者到案，全案將依刑法第150條聚眾鬥毆案從嚴查辦。另也呼籲民眾面對感情問題應理性溝通，切勿藉故生端，絕不容許不法行為挑戰公權力，並將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

·修護力強大

【更多新聞】

獨／高中學長嘿咻學妹後少做這件事挨告性侵　靠對話紀錄還清白

勇消謝志雄殉職周年！遺孀產雙胞女…家中照片不撤傳承「英勇故事」

日月潭SUP立槳+9蛙合照夯！業者竟帶遊客闖遊艇水域　管理處說了

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
明變天一口氣降9度！　一張圖看一週天氣
謝忻解放比基尼…網抓包1部位「黑黑的」　釣出本尊解答
鄧紫棋奪首座金曲獎！　開嗆前東家：沒有你我還是可以
爆料川普病況…白宮幕僚長慘被痛罵！改口：總統狀況佳
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

急煞害乘客摔倒…公車司機竟嗆：敢上車試試！妨害搭車權下場曝

板橋詭異男牽YouBike繞圈圈丟路中　騎士急煞閃不過「犁田」

左營分局肌力館美麗焦點　「霹靂嬌娃」鍛鍊體魄靠這招！

兩派人馬爭風吃醋鬥毆傳「鞭炮聲」　警撿到玩具槍碎片

又是抹茶山！男遇大霧折返迷路　15搜救人員隔天找到他

花蓮知名打卡咖啡廳「中秋夜竄火舌」！　業者緊急暫停營業　

三寶闖紅燈車毁人傷　網轟：還載小孩！該給點教訓

快訊／中秋人倫悲劇！　雲林父子口角　老爸失手打死兒子

靈骨塔詐騙又來了　兩婦慘遭詐上千萬、房子遭變賣

中秋烤肉吵起來！學長怒轟3槍4小時落網　學弟左胸中彈命危

護家狗遭惡男丟「奪命白湯」毒殺 牠痛到扯斷鎖鏈倒地亡...飼主氣炸

黃鴻升義賣600件商品...經紀人「只留回憶」　頭號粉絲買「它」：最後一次看到他穿的...

金曲31／魏如萱突開唱「根本行走CD」！　穿上和陳時中同款背心...以為還在廣告

梁靜茹《如果有一天》一唱就起雞皮疙瘩　《可惜不是你》《會呼吸的痛》《崇拜》金曲串燒

頑童MJ116+張震嶽合體金曲獎　網讚爆：阿嶽聲音一出來爆雞皮

Ella黑色辣馬甲「緊到肋骨要裂掉」　徐若瑄兒子嘴超甜：媽媽紅毯第一美！

林俊傑LIVE飆高音《一千年以後》　網狂推「行走CD」真的來了

持修激動搶下「金曲最佳新人」　曝最大心願求張惠妹讓我剪頭髮：吹頭很累！

金曲31／ØZI.9m88合作飆唱《B.O.》！　「夜店搬上台」一鏡到底超精彩

噴槍點整排！朝馬路放沖天炮　台南2屁孩PO網炫「挑戰公權力」

急煞害乘客摔倒…公車司機竟嗆：敢上車試試！妨害搭車權下場曝

板橋詭異男牽YouBike繞圈圈丟路中　騎士急煞閃不過「犁田」

左營分局肌力館美麗焦點　「霹靂嬌娃」鍛鍊體魄靠這招！

兩派人馬爭風吃醋鬥毆傳「鞭炮聲」　警撿到玩具槍碎片

又是抹茶山！男遇大霧折返迷路　15搜救人員隔天找到他

花蓮知名打卡咖啡廳「中秋夜竄火舌」！　業者緊急暫停營業　

三寶闖紅燈車毁人傷　網轟：還載小孩！該給點教訓

快訊／中秋人倫悲劇！　雲林父子口角　老爸失手打死兒子

靈骨塔詐騙又來了　兩婦慘遭詐上千萬、房子遭變賣

中秋烤肉吵起來！學長怒轟3槍4小時落網　學弟左胸中彈命危

中職／陳鴻文失守！詹子賢超前安　兄弟10局5比4逆轉富邦

嗑肉嗑怕了！專家推「2款收假早餐」必吃　1招逆轉「糖+油」地雷款

快訊／李登輝墓園完工　五指山公墓特勳區現況曝光

中職／統一、富邦下周割喉戰　餅總：當成季後賽打

響應10月4日世界動物日！　侯友宜親自放飛復原大冠鷲

日自衛隊疑群聚感染　訓練結束返基地…累計22人確診！

「龍貓睡袋」伴你一夜好眠！貓巴士也神還原　蓋上重溫電影畫面

邱于軒電話被灌爆！指定「嫩妹助理」服務　網歪樓：快邀入團隊

《犬夜叉》隔16年續集開播！　朝聖殺生丸顏值…媽拒接男星兒電話

「律師歌手」蘇明淵登台語歌王！　知名音樂人讚：是必然的

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

社會熱門新聞

60歲翁向老婆求歡3年都被拒　中秋逼看護腿打開：我給錢

雲林護家狗慘遭毒殺！惡男丟「奪命白湯」

睡醒見「包皮外翻」嚇傻！崩潰怒揪狼室友

酒店正妹「重聽」慘被打槍　為生活下海日接10客

即／雲林人倫悲劇　老爸失手打死兒子

人夫「舌尖上的神技」弄癢女同事　正宮提告

即／疑烤肉爆衝突！台南1男左胸中彈命危

乾妹揪唱歌變4P大亂交！女同志遭「換伴硬上」崩潰

團員爬抹茶山走不動　女導遊竟多次叫救護載下山

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

小港聯結車撞擊車　24歲騎士不治

烤肉變悲劇！學長怒轟3槍　學弟左胸中彈命危　

打掃阿姨偷金條！苦主寬限5天還被晃點

山友摔落中央尖山「死亡稜線」　遺體尋獲

更多熱門

相關新聞

瑞豐夜市治安事件多　警擬設守望亭嚇阻犯罪

瑞豐夜市治安事件多　警擬設守望亭嚇阻犯罪

高雄的「瑞豐夜市」一直是人潮聚集的知名觀光景點，每到有擺攤的日子，總是人聲鼎沸，高雄警方也把瑞豐夜市當成了治安熱點，目前正與業者商討預計在瑞豐夜市設立貨櫃屋形式的「守望亭」，期望能藉此對歹徒產生嚇阻的作用。

男女都適用！5個必知戀愛冷知識

男女都適用！5個必知戀愛冷知識

屏東海釣場闆娘嗆小三　反遭爆打重度昏迷

屏東海釣場闆娘嗆小三　反遭爆打重度昏迷

10位女性公開自己火辣辣的性幻想

10位女性公開自己火辣辣的性幻想

情侶分手後再度復合的5大主因

情侶分手後再度復合的5大主因

關鍵字：

鬥毆感情玩具槍

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

60歲翁向老婆求歡3年都被拒　中秋逼看護腿打開：我給錢

女友長相遭攻擊　瘦子出聲護愛！

川普確診！他預言中秋後變盤4區間

金曲獎／代領正妹車頭燈開超亮！

持修「長髮齊劉海」進男廁「整排轉頭看」嚇到尿不出：有上過女廁

為賺504元！　打工男熱氣球「高空直直墜落」當場死亡

小鬼遺物義賣600張號碼搶光被罵翻！妹妹罕見怒了

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

瘦子首度放閃女友　罕曬「手牽手甜照」...護愛告白：My Queen！

小鬼緊摟峮峮「王子公主婚紗照」絕美畫面曝光！

艾瑞絲穿「透視戰服」現身孫生慶生趴！

雲林護家狗慘遭毒殺！惡男丟「奪命白湯」

40歲大叔月領24K！高中妹想嫁：很上進

合歡山塞爆照瘋傳　遊客嚇到退房

木村拓哉知竹內結子離世「當場傻住」爆痛哭

更多

最夯影音

更多
護家狗遭惡男丟「奪命白湯」毒殺 牠痛到扯斷鎖鏈倒地亡...飼主氣炸

護家狗遭惡男丟「奪命白湯」毒殺 牠痛到扯斷鎖鏈倒地亡...飼主氣炸
黃鴻升義賣600件商品...經紀人「只留回憶」　頭號粉絲買「它」：最後一次看到他穿的...

黃鴻升義賣600件商品...經紀人「只留回憶」　頭號粉絲買「它」：最後一次看到他穿的...

金曲31／魏如萱突開唱「根本行走CD」！　穿上和陳時中同款背心...以為還在廣告

金曲31／魏如萱突開唱「根本行走CD」！　穿上和陳時中同款背心...以為還在廣告

梁靜茹《如果有一天》一唱就起雞皮疙瘩　《可惜不是你》《會呼吸的痛》《崇拜》金曲串燒

梁靜茹《如果有一天》一唱就起雞皮疙瘩　《可惜不是你》《會呼吸的痛》《崇拜》金曲串燒

頑童MJ116+張震嶽合體金曲獎　網讚爆：阿嶽聲音一出來爆雞皮

頑童MJ116+張震嶽合體金曲獎　網讚爆：阿嶽聲音一出來爆雞皮

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面