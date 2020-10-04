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社會 社會焦點 保障人權

高雄瑞豐夜市9月頻上社會版　警擬設「守望亭」嚇阻犯罪

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記者吳世龍、黃子倩／高雄報導

高雄的「瑞豐夜市」一直是人潮聚集的知名觀光景點，每到有擺攤的日子，總是人聲鼎沸，高雄警方也把瑞豐夜市當成了治安熱點，目前正與業者商討預計在瑞豐夜市設立貨櫃屋形式的「守望亭」，期望能藉此對歹徒產生嚇阻的作用。

▲▼ 瑞豐夜市求籤機台遭竊 。（圖／記者吳世龍攝）

▲瑞豐夜市的求籤機台遭竊，台主氣得報警。（圖／記者吳世龍攝）

其實瑞豐夜市光是9月份就發生不少事件，9月3日曾傳出攤商糾紛，當時經營泰式奶茶店的林姓婦女，因生意甚佳，消費者排隊到隔壁的小吃攤前，引發另一間小吃攤老闆曾姓男子不滿，先是嗆聲，接著打翻熱水壺，燙傷林婦雙手，林婦也不甘向他提出傷害告訴。

9月4日瑞豐夜市也傳出一隻惡霸犬在夜市發狂咬貴賓犬，一旁3個大男人都壓制不住，貴賓狗當場爆血，經過兩天的搶救之後仍宣告不治。

9月19日又有求籤的機台被人撬開破壞，拿走裡面的零錢1000多元，台主說光是修理費用就高達5、6千元，氣得向警方報案。

▲▼ 瑞豐夜市求籤機台遭竊 。（圖／記者吳世龍攝）

瑞豐夜市的求籤機台遭竊，台主氣得報警。（圖／記者吳世龍攝）

對此，左營分局偵查隊副隊長簡志宏指出，「瑞豐夜市本來就人多複雜，因此我們是希望可以在夜市後方停車場的貨櫃屋，設立一個「守望亭」，目前初步構想，如果和業者溝通協調順利，將會以派出所、偵查隊輪流前往執勤，預計在人潮眾多夜市有擺攤時，請來2到4位員警定點駐守，希望能維持當地的治安狀況。」

簡志宏進一步表示，由於瑞豐夜市本來就是警方眼中的治安熱點，因此周邊也設有便衣的警網，防止聚眾鬥毆以及有人下手行竊，一旦看到相關狀況就會主動介入，與業者也有連線通報的機制，未來會持續加強巡守。

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