梁靜茹6度槓龜不是沒實力！　網揭「無緣封后」2關鍵：心疼卻合理

▲梁靜茹。（圖／攝影中心）

記者曾筠淇／綜合報導

歌手梁靜茹已出道21年，不少歌曲都膾炙人口、觸動人心，只可惜，梁靜茹今年第6次入圍金曲獎最佳國語女歌手獎，同時也是第6次槓龜。梁靜茹的死忠粉絲看到結果後都覺得相當可惜，因此不禁詢問，「梁靜茹巔峰時期是被誰擋住？」貼文一出，立刻引發熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，針對「梁靜茹巔峰時期是被誰擋住」一文回文表示，雖然梁靜茹入圍6次最佳國語女歌手都無奈槓龜，但他還是會繼續支持下去。

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梁靜茹雖然曾靠著《美麗人生》、《燕尾蝶》、《絲路》、《崇拜》、《今天情人節》和《我好嗎》6度入圍，但是運勢卻不佳，每每都只能看著別人抱走獎座；2004年首度入圍時，梁靜茹輸給了王菲，而後又依序敗給孫燕姿、蔡健雅、陳珊妮和魏如萱，那阻擋梁靜茹成為金曲歌后的關鍵究竟是什麼呢？

▲梁靜茹已經6度槓龜。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「運氣太差」、「心疼梁靜茹，但看到得獎者又覺得很合理嗚嗚」、「《崇拜》就該得獎了，顛峰之作」、「金曲獎好像比較偏愛創作」、「巔峰遇上Tanya（蔡健雅）」、「燕尾蝶最可惜」、「應該是不會創作大傷」、「真的很遺憾」、「以前的對手太強」、「真的希望她能拿一座金曲」、「感覺問題出在別人會創作自己的歌」。

綜合網友說法，梁靜茹很可能是因為「不會自己創作」以及「剛好碰上的對手都太過強勁」，所以才會與金曲歌后擦身而過。梁靜茹今（4日）早也發文表示，「握在手裡的小抄始終無法圓我一個夢」，這麼多圈內好友都已經拿到獎了，就只剩她還沒；梁靜茹難掩失落心情，歌迷則紛紛留言安慰，「謝謝在我的青春裡，有這些歌陪伴我」、「靜茹在我們心中早就已經得獎」、「不管有沒有得獎，梁靜茹在我心中都是無可取代的女歌手」。