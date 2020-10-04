江蕙蟬聯4屆歌后！　2003年後「不報最佳女歌手」原因曝光

▲朱海君榮獲最佳台語女歌手的獎項。（圖／攝影中心攝）

記者曾筠淇／綜合報導

第31屆金曲獎昨（3）晚已經順利落幕，其中最佳台語女歌手的獎項，是朱海君以《花開的時》奪下。與此同時，一名網友就好奇提問，台語歌壇天后江蕙（二姐）明明實力堅強，為什麼已經多年沒有角逐這個獎項呢？貼文一出，立刻引發網友熱議，而真正的解答就藏在江蕙2003年所說的話當中。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「江蕙為什麼不報金曲獎台語女歌手」為題發文，江蕙自2003年，也就是金曲獎第14屆後，就再也沒有報名「最佳台語女歌手」的獎項了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲江蕙2003年後就不再角逐最佳台語女歌手獎。（圖／翻攝自PTT）

原PO發現，江蕙在2015年正式退出歌壇之前，明明就還有出唱片，但卻僅報名最佳作詞人獎、最佳台語專輯獎等；因此他就好奇提問，為什麼江蕙後來都不角逐女歌手的獎項呢？，

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「讓新人去搶獎了」、「家裡沒地方擺了」、「她的實力在樂壇有目共睹，把機會留給後輩吧」、「唱功已毋庸置疑，選擇不報個人，才是展現他的氣度，讓台語後輩有更多揮灑空間來獲得肯定」、「她的實力已經不需要其他的肯定」、「讓其他人被看見」。

據悉，自第1屆金曲獎以來，江蕙一共入圍了9次，並已奪獎5次。第11屆到14屆的金曲獎，江蕙更是蟬聯4屆獲得最佳台語女歌手獎（舊名：最佳方言女演唱人獎／最佳台語女演唱人獎），因此她在2003年以《紅線》獲獎後便對外表示，未來將不再角逐該獎項，要把機會留給後輩。

▼江蕙。（圖／翻攝自Facebook／江蕙）