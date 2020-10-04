棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民清一色點名他：現在超有錢

▲棒棒堂6棒合體。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

節目《模范棒棒堂》是7、8年級生的回憶，2006年還組成的第一個男團棒棒堂（Lollipop），成員包括敖犬、小煜、威廉、阿緯、小傑、王子俗稱六棒，團體風靡一時。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他上次看到6個人聚在一起，已經是《黑糖瑪奇朵》的時候了，就好奇問卦「棒棒堂男孩現在誰過的最好？」

這位網友貼文一出，就有人紛紛留言討論，「剛聽到廣播，王子出新專輯」、「都很爽啦！屌打9成台灣人」、「肯定毛弟」、「小煜的老婆超讚」、「敖犬在中國有成績，最爽！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許多網友覺得阿緯根本人生勝利組。 （圖／取自阿緯 劉峻緯粉專）

其中，最多網友點名的則是「阿緯（劉俊緯）」，「當然是阿緯啊」、「阿緯超勇的」、「阿緯啊！人生直接少奮鬥幾十年，誰都知道是阿緯」、「阿緯，娶富二代」、「阿緯現在超有錢」、「阿緯吧？中菲行女婿」、「阿緯吧！大老闆耶！」

本站6月才報導《阿緯副業＋1 「棒棒堂合體」水餃訂單狂接10萬顆》，阿緯近幾年副業經營得有聲有色，不僅是「點點心」的老闆，更擁有「興記菜館」、「太興茶餐廳」等7間餐廳的台灣經營權。雖然餐廳有受到疫情衝擊，店的營收大幅下滑，但他看準宅經濟，日前推出港式粽子，又陸續推出純手工水餃，據悉年收入已經破1億元。