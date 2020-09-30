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南寶樹脂供貨商爆內鬼！　黑心業務低買高賣賺178萬　檢警拘提6人

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▲刑事局拘提南寶樹脂供應商業務等涉案人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局拘提南寶樹脂供應商業務等涉案人。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

全球製鞋業知名樹脂、黏合劑供應商台灣南寶樹脂，2年前向外商公利洋行訂購樹脂原料，結果公利洋行王姓業務卻涉嫌勾結外人，以低價囤積B-66樹脂後再依牌價轉賣給南寶樹脂，從2016年起以此手法販售超過18000公斤B-66樹脂給南寶樹脂大賺差價，藉此獲利上百萬元。

▲刑事局拘提南寶樹脂供應商業務等涉案人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局拘提南寶樹脂供應商業務等涉案人，警方查扣聯繫手機、帳戶金流等證物。（圖／記者張君豪翻攝）

但王姓業務離職後，公利洋行內部稽核發現他買低賣高大賺差價，憤而向刑事局檢舉，警方25日傳喚王男等6人到案，訊後依背信罪嫌移送。

刑事局指出，曾任職公利洋行的王姓業務（49歲）從任職期間得知南寶樹脂有意大量收購B-66通用樹脂，南寶樹脂採購牌價高達每公斤200多元，王姓業務夥同鄭姓業務，與任職其他公司的柯姓友人低價掃貨，以每公斤100多元收購台灣市面上的B-66樹脂，之後從2016年起連續兩年販售高達18000公斤樹脂給南寶，藉此賺取不法差價約178萬元。

直到王姓業務從公利洋行離職後，把公務筆電繳回公司，公利洋行內部稽核發現王男筆電中存留低價買進公司供貨給南寶樹脂的B-66採購資料，王男明顯違背公司託付及相關競業規範，公利洋行法務人員日前赴刑事局提告背信罪。

檢警25日收網約談涉案的王姓、鄭姓業務及配合採購的柯男等6人到案，台北地檢署檢察官訊後依背信罪嫌裁定王、柯10萬元交保，另名公利洋行鄭姓經理5萬元交保，其餘3名廠商人員因坦承低價配合採購，訊後請回。

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