收假日「國道9大路段」雍塞　下午北返車潮尖峰路段、時段一覽

▲中秋連假收假日國道疏運措施。（圖／高公局）



記者陳涵茵／綜合報導

中秋連假最後一天，交通部高公局於今（4日）上午7時直播說明路況，目前全國道路況皆大致正常，據高速公路1968即時系統顯示，目前僅國5北向路段頭城－坪林亮紅，即時車速37公里／小時 ，下午預期將出現北返車潮，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

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▲頭城－坪林即時車速37公里／小時。（圖／截取至高速公路1968）



高公局直播時預期今日路況，國1北上新竹系統到湖口，在14－20時有車多壅擠的現象，國3北向關西到大溪則為15－19時；國5北向宜蘭到坪林9－20時皆有車多擁擠現象，建議民眾多利用台2、台9替代道路。

▲北部地區北向路段。（圖／高公局）



中部路段部分，國3北向大山到香山14－19時，國1北向西螺至埔鹽系統11－20時；國1北向南屯到后里14－20時；國3北向竹山到中清13－19時，以及草屯到霧峰14－19時；南部路段，國10西向仁武到左營13－14時，國1北向大灣到台南系統15－20時，同樣有雍塞情況，建議民眾利用離峰時間上路。

▲中部地區北向路段。（圖／高公局）



根據高公局統計，昨日全日交通量為113百萬車公里，為年平均平日87百萬車公里的1.3倍，國5交通量為3.0百萬車公里，為年平均平日的1.2倍，昨日下午北向路況主要為國1頭份至竹北及國5頭城至南港系統路段於22時後紓解，其餘僅零星壅塞路段，今日0－5時平均交通量為8.0百萬車公里，為年平均平日的2.2倍；預估本日交通量為114百萬車公里。截至6點，國五雪隧部分，北向雪隧通過量為1936輛次，相較去年中秋節收假日增加11％。

此外，假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近民眾儘量利用省縣道，避免上國道造成雍塞，節省寶貴時間。

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