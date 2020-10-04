　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

收假日「國道9大路段」雍塞　下午北返車潮尖峰路段、時段一覽

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼10/4國道路況。（圖／高公局）

▲中秋連假收假日國道疏運措施。（圖／高公局）

記者陳涵茵／綜合報導

中秋連假最後一天，交通部高公局於今（4日）上午7時直播說明路況，目前全國道路況皆大致正常，據高速公路1968即時系統顯示，目前僅國5北向路段頭城－坪林亮紅，即時車速37公里／小時 ，下午預期將出現北返車潮，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

▲高速公路系統。（圖／截取至高速公路1968）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲頭城－坪林即時車速37公里／小時。（圖／截取至高速公路1968）

高公局直播時預期今日路況，國1北上新竹系統到湖口，在14－20時有車多壅擠的現象，國3北向關西到大溪則為15－19時；國5北向宜蘭到坪林9－20時皆有車多擁擠現象，建議民眾多利用台2、台9替代道路。

▲▼10/4國道路況。（圖／高公局）

▲北部地區北向路段。（圖／高公局）

中部路段部分，國3北向大山到香山14－19時，國1北向西螺至埔鹽系統11－20時；國1北向南屯到后里14－20時；國3北向竹山到中清13－19時，以及草屯到霧峰14－19時；南部路段，國10西向仁武到左營13－14時，國1北向大灣到台南系統15－20時，同樣有雍塞情況，建議民眾利用離峰時間上路。

▲▼10/4國道路況。（圖／高公局）

▲中部地區北向路段。（圖／高公局）

根據高公局統計，昨日全日交通量為113百萬車公里，為年平均平日87百萬車公里的1.3倍，國5交通量為3.0百萬車公里，為年平均平日的1.2倍，昨日下午北向路況主要為國1頭份至竹北及國5頭城至南港系統路段於22時後紓解，其餘僅零星壅塞路段，今日0－5時平均交通量為8.0百萬車公里，為年平均平日的2.2倍；預估本日交通量為114百萬車公里。截至6點，國五雪隧部分，北向雪隧通過量為1936輛次，相較去年中秋節收假日增加11％。

此外，假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近民眾儘量利用省縣道，避免上國道造成雍塞，節省寶貴時間。

＊其他人還看了...

中秋過完又接國慶！郵局連假僅快捷照常投遞　只有4天能寄件
收假日國道9大壅塞路段出爐！國5「行車時間增7倍」恐連塞10小時
台北市大眾運輸太方便　機車普及率63.27%全台最低

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
川普「尚未脫離險境」！　白宮醫師曝最新病況
穿「透視戰服」現身慶生趴　正妹老師黑Bra被看光
梁靜茹槓龜6次歌后　「握在手的小抄」嘆：好友都拿過就剩我
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／收假日國5先塞！頭城北返「時速剩39km」　高公局最新說明

收假日「國道9大路段」雍塞　下午北返車潮尖峰路段、時段一覽

中秋連假基隆廟口擠爆　望眼過去「幾乎無罩」：現在都不怕了？

太平山追山毛櫸黃金大景攻略！10/17~11/15六日車輛上限1000台

明日變天驟降7℃！熱帶擾動醞釀中　國慶連假天氣恐有劇烈變化

中秋過完又接國慶！郵局連假僅快捷照常投遞　只有4天能寄件

LIVE／收假日「國道9大路段」壅塞！高公局說明路況

陳時中：台灣健保正在吃老本　呼籲正視2問題

快訊／台中凌晨4.1地震　最大震度3級

當年霸凌對象變警察！綁架犯「聲音熟悉」被認出⋯下場慘了

護家狗遭惡男丟「奪命白湯」毒殺 牠痛到扯斷鎖鏈倒地亡...飼主氣炸

黃鴻升義賣600件商品...經紀人「只留回憶」　頭號粉絲買「它」：最後一次看到他穿的...

金曲31／魏如萱突開唱「根本行走CD」！　穿上和陳時中同款背心...以為還在廣告

梁靜茹《如果有一天》一唱就起雞皮疙瘩　《可惜不是你》《會呼吸的痛》《崇拜》金曲串燒

頑童MJ116+張震嶽合體金曲獎　網讚爆：阿嶽聲音一出來爆雞皮

Ella黑色辣馬甲「緊到肋骨要裂掉」　徐若瑄兒子嘴超甜：媽媽紅毯第一美！

林俊傑LIVE飆高音《一千年以後》　網狂推「行走CD」真的來了

持修激動搶下「金曲最佳新人」　曝最大心願求張惠妹讓我剪頭髮：吹頭很累！

金曲31／ØZI.9m88合作飆唱《B.O.》！　「夜店搬上台」一鏡到底超精彩

噴槍點整排！朝馬路放沖天炮　台南2屁孩PO網炫「挑戰公權力」

LIVE／收假日國5先塞！頭城北返「時速剩39km」　高公局最新說明

收假日「國道9大路段」雍塞　下午北返車潮尖峰路段、時段一覽

中秋連假基隆廟口擠爆　望眼過去「幾乎無罩」：現在都不怕了？

太平山追山毛櫸黃金大景攻略！10/17~11/15六日車輛上限1000台

明日變天驟降7℃！熱帶擾動醞釀中　國慶連假天氣恐有劇烈變化

中秋過完又接國慶！郵局連假僅快捷照常投遞　只有4天能寄件

LIVE／收假日「國道9大路段」壅塞！高公局說明路況

陳時中：台灣健保正在吃老本　呼籲正視2問題

快訊／台中凌晨4.1地震　最大震度3級

當年霸凌對象變警察！綁架犯「聲音熟悉」被認出⋯下場慘了

包廂監視器外流！3年輕愛侶「練槍」全被看光　網傻：SOD都是真的

賓士AMG GT73 e紐柏林測試曝光　將從Panamera奪回最速4門寶座

正義姐制止遊客碰綠蠵龜錄影告發　男辯「怕牠擱淺」下場慘

秋意・濃／快學美女部落客疊戴金項鍊　勇敢用大件飾品超時髦

連假狂趕23喜酒！發紅包到「月薪透支」　他嘆：喝到懷疑人生

免200元爽吃肉！台中爆量丼飯　豬肉片堆成小山根本看不到飯

熱火形勢嚴峻！　兩大主力阿德巴約、卓吉奇G3上場機率小

長驅直入邊境！印度在喜馬拉雅山狠開9公里隧道　軍隊打架更方便

信用卡借20歲女友！豪爽男「被狂刷10萬」後悔了：沒想到這麼狠

鐵齒川普確診！過去「病毒消失說」今遭啪啪打臉　超狂語錄一次看

貓生是黑白的...虎斑眼神死　打開罐頭秒燃起求生意志

生活熱門新聞

降10°C大雨來了！下周恐颱風逼台

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

揪男友「劇烈運動」　23歲女卵巢破裂

跑遠洋漁船超好賺？過來人揭「一趟賺7位數」代價

陸男偷渡金門體溫39.1度　快篩結果出爐

好市多試穿FILA「大媽狂踩鞋」　酸民慘吃癟

綁匪「聲音熟悉」被認出⋯下場慘

快訊／台中凌晨4.1地震　最大震度3級

好市多快速結帳攻略！他逛台中店「1個半小時」收工

不熟的人烤肉尷尬？網：「帶對東西」都是朋友

網紅送檢加利口罩　防護效果更好？

30歲男友「薪水30K↓」　她月賺6萬不敢生：鬼敢嫁給你？

館長中槍一個月被惹火飆罵：垃圾

一歲嬰指縫見紅！三週後全家染這病

更多熱門

相關新聞

國5頭城北返塞10公里　高公局最新說明

國5頭城北返塞10公里　高公局最新說明

中秋連假最後一天，國道五號北返頭城－坪林行控路段早上就開始塞，沿路車速大約39公里左右，一塞就塞了10公里長，高公局提醒民眾，今日有九大路段車多不好走，上午10點，高公局將會有最新路況說明。

國道9處壅塞！高公局說明路況

國道9處壅塞！高公局說明路況

合歡山塞爆照瘋傳　遊客嚇到退房

合歡山塞爆照瘋傳　遊客嚇到退房

中秋連假　新屋後湖溪舉辦特別活動

中秋連假　新屋後湖溪舉辦特別活動

中秋連假最後一天　國道9大地雷路段曝光

中秋連假最後一天　國道9大地雷路段曝光

關鍵字：

國道中秋連假路況交通

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

60歲翁向老婆求歡3年都被拒　中秋逼看護腿打開：我給錢

川普確診！他預言中秋後變盤4區間

小鬼遺物義賣600張號碼搶光被罵翻！妹妹罕見怒了

為賺504元！　打工男熱氣球「高空直直墜落」當場死亡

金曲獎／代領正妹車頭燈開超亮！

瘦子首度放閃女友　罕曬「手牽手甜照」...護愛告白：My Queen！

小鬼緊摟峮峮「王子公主婚紗照」絕美畫面曝光！

睡醒見「包皮外翻」嚇傻！崩潰怒揪狼室友

降10°C大雨來了！下周恐颱風逼台

小鬼突出現在金曲獎螢光幕！全場鼻酸

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

雲林護家狗慘遭毒殺！惡男丟「奪命白湯」

酒店正妹「重聽」慘被打槍　為生活下海日接10客

揪男友「劇烈運動」　23歲女卵巢破裂

跑遠洋漁船超好賺？過來人揭「一趟賺7位數」代價

更多

最夯影音

更多
護家狗遭惡男丟「奪命白湯」毒殺 牠痛到扯斷鎖鏈倒地亡...飼主氣炸

護家狗遭惡男丟「奪命白湯」毒殺 牠痛到扯斷鎖鏈倒地亡...飼主氣炸
黃鴻升義賣600件商品...經紀人「只留回憶」　頭號粉絲買「它」：最後一次看到他穿的...

黃鴻升義賣600件商品...經紀人「只留回憶」　頭號粉絲買「它」：最後一次看到他穿的...

金曲31／魏如萱突開唱「根本行走CD」！　穿上和陳時中同款背心...以為還在廣告

金曲31／魏如萱突開唱「根本行走CD」！　穿上和陳時中同款背心...以為還在廣告

梁靜茹《如果有一天》一唱就起雞皮疙瘩　《可惜不是你》《會呼吸的痛》《崇拜》金曲串燒

梁靜茹《如果有一天》一唱就起雞皮疙瘩　《可惜不是你》《會呼吸的痛》《崇拜》金曲串燒

頑童MJ116+張震嶽合體金曲獎　網讚爆：阿嶽聲音一出來爆雞皮

頑童MJ116+張震嶽合體金曲獎　網讚爆：阿嶽聲音一出來爆雞皮

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面