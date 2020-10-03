饒河夜市大地主二代「逆孽奪產」　驚人身家起底！殘忍毆母收押

▲饒河街大地主二代為了分產竟然毆打母親。示意圖非本文當事人。（圖／記者李宜秦攝）



記者葉國吏／綜合報導

饒河街大地主二代詹姓男子，因吵著要母親分家產遭拒，，竟然拿拔釘器攻擊母親，造成母親傷重一度沒有生命跡象、送進加護病房，檢方依家暴殺人未遂等罪聲押詹男獲准。

警方調查，50歲的詹男因吸毒精神狀況不穩定，2日凌晨2時許返回八德路四段的家中，向70歲的母親索討生活費，由於母親不理，他便持拔釘工具朝母親猛砸，連家中的48歲弟弟上前勸阻也連帶遭殃。

詹姓男子出手相當狠毒，持拔釘工具進入家門後便將鐵門拉下，直接朝正在睡覺的詹姓母親頭部、手部猛砸，造成詹母一度休克沒有呼吸心跳，而此時上前勸阻的詹弟，右手也遭攻擊受傷。事情直到路人聽到鐵門內喊救命，才緊急通知警消到場破門，將詹母救出，而目前警方已把詹姓男子帶回派出所偵訊，將依殺人未遂罪送辦。

▲路人聽聞鐵門內傳出救命聲，緊急通知警消破門救人。（圖／記者邱中岳翻攝）

根據了解，70歲詹母在北市松山區擁有一獨棟的雙拼公寓，前門是八德路，後門正臨饒河街觀光夜市，其中2樓為住家，3、4樓為出租套房，兩頭店面則分租給不同店家。土地價值高，每坪約300萬元，以該透天厝土地30多坪估算，價值高達上億元；另據聞，詹家附近還有不只一間房產，也被詹母出租出去，家境優渥。

而詹母的2名兒子均無業靠收租過活，涉案的長子平日住在松山、信義交界的虎林街，因染上毒品惡習，曾有毒品前科，經常回家討錢，甚至要求母親過戶房產，企圖瓜分祖產。