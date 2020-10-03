客人私訊訂位！小編回覆語助詞加「喔」　他竟惱羞狂怒：是喔XX

▲小編回覆「好喔」，竟然引發客人暴怒：「一直喔來喔去，是喔三小」。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

社群平台發展後，許多商家會在臉書建立粉絲團，方便客人聯繫或訂位。有一名網友在臉書抱怨，他在一間糕點店工作，前幾天接到客人私訊，不料對方態度不好就算了，還直接嗆他「一直喔來喔去，是喔三小」，讓他看了非常傻眼，也好奇「現在說話，到底要多客套，多客氣？」

原PO在臉書「爆怨公社」上傳照片，可以看見客人私訊說「請問可以訂位嗎」、「打了好幾通，一直沒人接」，他看了趕緊回覆「不好意思，我們目前沒有在營業喔」，「（復業）會在公告喔」，不料客人卻突然暴怒，罵他「一直喔來喔去，是喔三小，講話不會好好講，這種客服也太不專業。」

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▲原PO與客人的對話截圖。（圖／翻攝自爆怨公社）

兩人就這樣在私訊中吵了起來，原PO表示，「請問我哪裡沒有好好講，公告在那裡，前面也回你『不好意思』，請問你在嗆什麼，而且我們是自己經營（沒有請小編）」。客人則怒說，「在喔，就是小狗」、「喔來喔去掛嘴邊，什麼體統，好像跟你很熟，你當這邊是聊天室。」

客人繼續罵，「我就是沒看到公告啊，怎麼了嗎，問一下就不耐煩是不是，你哪來的勇氣，跟客人這樣講話，什麼態度」、「首先學會好好講話，再學怎麼經營吧」、「難怪會休業，一定是服務太差，講話沒有教養」。對此，原PO僅表示「客人，對我而言，互相尊重才是客人。」

▲原PO與客人的對話截圖。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO在臉書感嘆，請問一下各位，回覆客人「你好，不好意思，目前沒有在營業喔」，這句是口氣不好嗎，他們一直把客人當作朋友，語氣上就是比較口語自然，「現在說話到底要多客套，多客氣，每句話都要說謝謝嗎」、「對方一直叫我罰抄，說我們悲哀……。」

其他網友看了紛紛留言，「客人自以為撿到槍，沒想到槍會膛炸喔」、「我工作也需要回客人，但我遇到情況是完全相反的，被唸說話太制式，沒有溫度」、「他會不會是想找人聊天而已」、「我也喜歡加語助詞喔」、「加喔怎麼了嗎，我也很愛加喔啊」、「好可憐的人喔，哈哈。」