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好市多試穿FILA「大媽反覆踩鞋」　他讚：水準太高！酸民吃癟呆了

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▲▼阿姨試穿運動鞋，網友吵翻（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲阿姨在舊鞋上試穿運動鞋，網友吵翻了！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

「這個水準實在太高了！」一名男網友表示，中秋連假去逛美式賣場，發現有一位阿姨正在試穿FILA運動鞋，下秒「貼心一舉動」，讓他佩服直呼「連我自己也做不到！」豈料底下留言串比文章還精采，一堆酸民亂入「怎麼了嗎？他怕試穿的鞋子髒掉啊」，有人則笑虧「我看了三次才懂是讚賞文」。

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，平時看到大媽0水準的行為，大家早已見怪不怪，而今天原PO要分享一樁正能量故事，「真的不由得要讚賞一番！」

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原PO表示，照理一般人試穿鞋子，會直接踏在地板上來回走動，想確認舒不舒適、是否好行走等，然而照片中，一位穿著鮮紅上衣、墨綠色長褲的婦人，右腳試上FILA的運動鞋後，從頭到尾都只踩在自己鞋子上。

只見婦人在自己的舊鞋上，反覆踩踏多次，讓直擊整個過程的原PO忍不住跪讚，「真的由衷的佩服，這個水準實在太高了！」文章貼出不到一小時，便吸引7千人刷讚，「阿姨提升了大媽界的觀感」、「地上應該鋪個墊子」、「踩壞了買新的」、「酸文看多，看到這種正面的文章，要看二次才看懂XD」、「真的很有水準，可見是個貼心的人」、「如果好市多可以準備小椅子讓人坐著試穿，應該會更貼心」、「大媽界的清流」。

▲▼阿姨試穿運動鞋，網友吵翻（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲酸民臉好腫！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

有過來人建議，「我個人還是覺得要踩在地板比較好...不然踩自己的鞋子也不是平的，舒不舒適先不說，能不能換是一回事，還要再跑一趟」、「我媽上次買鞋怕不適合，店員說結帳完去外面停車場走幾圈看看，不舒服的話直接退，不用等下次」。

奇葩的是，明明是正能量文章，卻有多位酸民會錯意，讓留言串成了吵架大會，「踩在自己的舊鞋子上不可以嗎」、「請問你覺得應該怎麼試穿鞋子，才是有水準的行為？」「跟大陸差不多的只水準」、「到底是褒還是貶，可以說中文嗎」；另一派則調侃，「到底有多少人的國文是體育老師教的」、「還好我看第一次就懂樓主要表達的意思，看來我國文國小都考100沒白費了」、「這篇測出好多閱讀障礙」。

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