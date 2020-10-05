快訊／志願役士兵1.1萬人、留營率78%　國軍最新募兵數據曝光

▲海軍陸戰隊特勤戰技操演。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

兩岸關係近期陷入緊張，台灣兵役現況也受到關注。根據國防部送抵立法院的業務報告指出，今年志願役士兵招募共1萬1128人，留營率則從去年的73.6%上升至78.8%。

報告指出，國軍招募區分「就學」、「就業」班隊，年度迄今就學班隊軍校正期班報到1587人、士 官二專班1719人、中正預校高中部560人、 國中部240人。

就業班隊部分，專業軍官班報到560人、專業士官班報到220人、志願士兵入營1萬1128人，另外大學備軍官訓練團錄取821人（含國防學士班清大、政大各10員）。

國防部表示，為留用優質人力，降低軍事訓練成本，除已推動「留營慰助金」等12項勤務加給，提高 官兵留營誘因外，今年國軍留營率目標由70%提高至75%，並修訂「國軍留營成效獎勵 作業要點」，增加留營行政獎勵，留營1年記功1次、留營2年記功兩次，藉由公開表揚，以鼓勵官兵續簽服役，俾達長留久用政策目標；今年迄今留營率已達78.8%，較108年同期（73.6%）為佳，成效良好。

根據《ETtoday新聞雲》民調中心最新調查結果顯示，目前有66.6%民眾支持台灣恢復徵兵制，讓台灣有更多的兵源保衛台灣，其中「非常支持」部分為46.7%，「有點支持」則占19.9%，另有22.3%民眾表示不願意恢復徵兵，含「不太支持」的13.2%，以及「完全不支持」的9.1%。

民調進一步分析，有52.0%民眾認為，在恢復徵兵制的同時，也應該要實行「男女都服兵役」的全民皆兵制，「非常支持」占27.1%、「有點支持」則為24.9%，另有37.0%民眾表示反對，含「不太支持」的19.5%，以及「完全不支持」的17.5%。

▼ETtoday民調顯示，台灣恢復徵兵制66%，52%主張男女都要服兵役。（圖／ETtoday）