老師拿圖釘猛刺！4歲男童「手背一堆小洞」哭著洗血　判決出爐

▲老師用圖釘亂刺，在男童手背上留下一堆小洞。（圖／翻攝自臉書／我是土城人 我愛土城區）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市土城某私立幼兒園今年6月爆出虐童案件，一名張姓女老師看到4歲男童在玩佈告欄上的圖釘，當場情緒失控，拿圖釘猛刺男童左手背。事後，媽媽看到孩子手背上一堆紅色小洞，意外發現老師施暴，氣憤提告。新北地院審理後，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判張女拘役30日，得依科罰金3萬元。

判決書指出，32歲張姓女子是土城一所私立幼兒園的幼教老師，但今年6月16日上午11點多，她不滿4歲男童玩佈告欄上的圖釘，竟情緒失控拿圖釘亂刺男童手背，導致男童左手背留下10多個紅色小洞。

▲事後，張姓女老師遭幼兒園老解聘。（圖／記者陳雕文攝）

當時男童痛得嚎啕大哭，到廁所把血洗掉，直到返家後父母看到傷口，追問之下才得知是老師所為，氣得向教育局投訴並提告。檢方偵辦時，張女坦承不諱，與家長證述相符，並有驗傷證明書佐證，因此依法起訴。

教育局派員了解後，依幼兒教育及照顧法及兒童及少年福利與權益保障法相關規定予以裁罰，並通報全國不適任教保服務人員系統，依情節重大情形移請司法查察。另外，經查該園有超收、師生比不符及未公開資訊等違規事項，已依法裁罰1萬8000元。

園方坦承疏失，將張女解聘，經溝通也與家長達成共識，讓孩子繼續在園內就讀。

新北地方法院認為，張女身為幼教老師，本應具愛心及耐心照料男童，縱使男童行為應予糾正，也不能以傷害方式為之，張女所為除不尊重被害人身體權益，也對幼童身心造成影響，考量張女雖於警詢時坦承犯行，但男童母親不願和解，近日依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

▼該園跟家長達成共識，讓孩子繼續在園內就讀。（圖／記者陳雕文攝）