　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

老師拿圖釘猛刺！4歲男童「手背一堆小洞」哭著洗血　判決出爐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼虐童。（圖／翻攝自臉書【我是土城人 我愛土城區】）

▲老師用圖釘亂刺，在男童手背上留下一堆小洞。（圖／翻攝自臉書／我是土城人 我愛土城區）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市土城某私立幼兒園今年6月爆出虐童案件，一名張姓女老師看到4歲男童在玩佈告欄上的圖釘，當場情緒失控，拿圖釘猛刺男童左手背。事後，媽媽看到孩子手背上一堆紅色小洞，意外發現老師施暴，氣憤提告。新北地院審理後，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判張女拘役30日，得依科罰金3萬元。

判決書指出，32歲張姓女子是土城一所私立幼兒園的幼教老師，但今年6月16日上午11點多，她不滿4歲男童玩佈告欄上的圖釘，竟情緒失控拿圖釘亂刺男童手背，導致男童左手背留下10多個紅色小洞。

▲▼土城幼兒園虐童。（圖／記者陳雕文攝）

▲事後，張姓女老師遭幼兒園老解聘。（圖／記者陳雕文攝）

當時男童痛得嚎啕大哭，到廁所把血洗掉，直到返家後父母看到傷口，追問之下才得知是老師所為，氣得向教育局投訴並提告。檢方偵辦時，張女坦承不諱，與家長證述相符，並有驗傷證明書佐證，因此依法起訴。

教育局派員了解後，依幼兒教育及照顧法及兒童及少年福利與權益保障法相關規定予以裁罰，並通報全國不適任教保服務人員系統，依情節重大情形移請司法查察。另外，經查該園有超收、師生比不符及未公開資訊等違規事項，已依法裁罰1萬8000元。

園方坦承疏失，將張女解聘，經溝通也與家長達成共識，讓孩子繼續在園內就讀。

新北地方法院認為，張女身為幼教老師，本應具愛心及耐心照料男童，縱使男童行為應予糾正，也不能以傷害方式為之，張女所為除不尊重被害人身體權益，也對幼童身心造成影響，考量張女雖於警詢時坦承犯行，但男童母親不願和解，近日依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

▼該園跟家長達成共識，讓孩子繼續在園內就讀。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼土城幼兒園虐童。（圖／記者陳雕文攝）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
一張圖秒懂中秋連假天氣！　「最凍降10度」時間曝
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

老師拿圖釘猛刺！4歲男童「手背一堆小洞」哭著洗血　判決出爐

妻懷疑養小三！　宜蘭員警睡一半慘遭剪生殖器、剪刀捅進膝蓋

醫法論壇交流！實例探討...深入醫病窘境與法律實務

不輸三鐵！嘉義市鐵馬阿伯...忘我遠征中埔　山區迷途警助團圓

誠信至上！嘉義地檢署公共工程施工論壇...產官學實務交流

幸福時刻！非法移工飽餐落網...忍不住大讚：台灣海產真鮮甜

獨／外送員遭惡煞打成熊貓！日衝百公里　嘆：一單200也不敢再到竹山

八仙塵爆5年！悲痛無止盡...元凶呂忠吉再判賠1625萬

高雄警局搭迷因炫風！吉卜力梗圖說故事...地檢署傷人案長這樣

獨／台中檳榔大媽「黑白摸」！被抓包秒吐紅汁　高中儀隊正妹回應了

孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

路口險撞！駕駛爆氣怒嗆：你逆向　下秒持棍棒「沿街追打狂毆」騎士

高雄20歲孝女雙載去旗津遭撞死　單親媽淚崩：吃安眠藥出來殺人

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

歐陽娜娜同台杜江、任達華　登央視獻唱《我的祖國》

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

柚子配藥＝身體狂竄毒！　專家曝3水果別碰：隔開吃也會出事

老師拿圖釘猛刺！4歲男童「手背一堆小洞」哭著洗血　判決出爐

妻懷疑養小三！　宜蘭員警睡一半慘遭剪生殖器、剪刀捅進膝蓋

醫法論壇交流！實例探討...深入醫病窘境與法律實務

不輸三鐵！嘉義市鐵馬阿伯...忘我遠征中埔　山區迷途警助團圓

誠信至上！嘉義地檢署公共工程施工論壇...產官學實務交流

幸福時刻！非法移工飽餐落網...忍不住大讚：台灣海產真鮮甜

獨／外送員遭惡煞打成熊貓！日衝百公里　嘆：一單200也不敢再到竹山

八仙塵爆5年！悲痛無止盡...元凶呂忠吉再判賠1625萬

高雄警局搭迷因炫風！吉卜力梗圖說故事...地檢署傷人案長這樣

獨／台中檳榔大媽「黑白摸」！被抓包秒吐紅汁　高中儀隊正妹回應了

10/10重新跟大家見面　勞瑞斯牛肋排餐廳進駐BELLAVITA

中秋假逛好市多！2歲兒突被「塞謎樣紙條」...爸爸打開一看暖哭

開店做生意…店家「肉包太貴」慘收1星負評　氣炸回罵：乾我屁事

老師拿圖釘猛刺！4歲男童「手背一堆小洞」哭著洗血　判決出爐

南韓第1人！　《信號》童星金玄彬入圍金馬…《無聲》演技大爆發

中職／龍頭富邦VS墊底樂天　左投對決！陳仕朋戰卡本特

東出昌大搭檔「三浦春馬前女友」復出　激秀超完美身材！

避免獨厚司法官！司法院擬修法將職務法庭公開審理

爾冬陞重批「男團小鮮肉演技」：等你老了沒人看　當場嚇哭女演員

男狂偷「40個賓士車標」：想打個銀手鐲！　悽慘下場曝光

孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開

社會熱門新聞

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

開mini逆向撞8車！台中73歲女：大家都有問題

宜蘭警遭妻剪生殖器、刀捅左膝

即／警員「命根」睡夢中被一把剪下　再猛捅1刀送醫

(SEO專用標勿超過３０字) 共0字元

即／台中母子3屍案　軟飯男被判死刑

檳榔大媽黑白摸！被抓包秒吐紅汁　高中妹回應了

獨／外送員遭打成熊貓！嘆：一單200也不敢再到竹山

高雄「黑白喬事聖地」遭亂棒夜襲！超硬背景曝光

即／台南機車騎士摔倒滑進客運車底　頭部重創死亡

糊塗老公丟包妻！警找到騎車尪一臉驚慌

更多熱門

相關新聞

侯友宜化身購物專家　金山地瓜秒殺500組

侯友宜化身購物專家　金山地瓜秒殺500組

今年農漁產品因疫情影響、外銷受阻，新北市市長侯友宜為推廣在地時令新鮮農產，首次化身購物專家，成為第10位登上東森電視購物「東森農場」系列節目的地方首長，特別助攻金山青農辛苦栽種的「有機66號紅心地瓜」。

正妹師狂歐幼兒園生！家長爆氣怒搧耳光

正妹師狂歐幼兒園生！家長爆氣怒搧耳光

倉管男永和種大麻辯：自己用　搜出罕見大麻酒

倉管男永和種大麻辯：自己用　搜出罕見大麻酒

五寮里筍園登革熱群聚擴大　增3人確診

五寮里筍園登革熱群聚擴大　增3人確診

全台縣市總體競爭力排名第三　侯友宜：虛心接受

全台縣市總體競爭力排名第三　侯友宜：虛心接受

關鍵字：

虐童幼兒園土城新北市

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

烤肉熱量排行！營養師認證「第1名70%都油」　網傻：買了一整包

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

小鬼「和峮峮私下甜蜜相處」曝！ 　黃小柔慟：他說要在最巔峰結束一切

人妻住院78天　發現媽和丈夫外遇

快訊／歐陽娜娜開唱《我的祖國》全程對嘴

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

獸父性侵女兒被關　17獄友激憤打死他

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

好市多巧遇神特價品！她見直白翻譯笑翻

裝冷氣「窩廁所不開門」！網爆雞皮：小心針孔

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

貓學亞洲蹲坐跩炫　網見❤奶笑瘋

中秋連假後　鋒面＋冷空氣報到

更多

最夯影音

更多
孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開

孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開
台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

路口險撞！駕駛爆氣怒嗆：你逆向　下秒持棍棒「沿街追打狂毆」騎士

路口險撞！駕駛爆氣怒嗆：你逆向　下秒持棍棒「沿街追打狂毆」騎士

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面