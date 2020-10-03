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川普若康復下一步計畫曝光　學者估：「打中國牌」台美關係會更熱

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▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡文鈴／台北報導

美國總統川普夫婦確診新冠肺炎震驚國際，讓即將到來的總統大選增添不少變數。對此，台師大教授范世平表示，這件事簡直是「十月驚恐」，若川普康復了，他就成為戰勝「武漢肺炎」的英雄，將會在接下來的選戰中大打「中國牌」，台灣的角色肯定更重要。

川普在確診新冠肺炎之後，現已入住國家軍事醫療中心，但根據白宮高階官員透露的最新消息，他的現在身體非常疲倦，有呼吸困難的狀況。但在此之前，川普透過推文發布18秒影片，自認現在狀況很好，到醫院只是要確認健康「一切順利」，且會在特別套房持續工作一整天，並沒有把權力轉移給副總統彭斯。

范世平在臉書發文表示，這不但是美國總統選舉歷來皆有的「十月驚奇」，更是「十月驚恐」。原本在第一場總統大選辯論中，拜登並不如川普所說得了老人痴呆，因此川普居於劣勢；如今川普轉移戰場，重新獲得全球的矚目，拜登反而被邊緣化，也不好趁勝追擊，只能祝福川普早日康復。

范世平指出，川普在隔離14天後如果康復，他就成為戰勝「武漢肺炎」的英雄，然後把矛頭對準中國，南海是否成為中美衝突的場域，值得觀察；若川普要在總統大選中大打「中國牌」，台灣肯定重要，台美關係只會更熱，不會更冷，請大家綁好安全帶了。

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