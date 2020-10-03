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川普染新冠肺炎　專家：拜登初篩陰性不代表沒事

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▲▼美國總統川普,拜登。（組圖／路透）

▲川普和拜登日前才在美國總統候選人辯論會上交手。（組圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約2日專電

美國總統川普感染新冠肺炎後，本週與他辯論的前副總統拜登病毒篩檢呈陰性。專家指出，接觸患者後頭幾天篩檢偽陰性機率極高，與川普密切接觸者都應自主隔離，接受二次篩檢。

74歲的川普美東時間2日凌晨透過推特宣布他與夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）2019冠狀病毒疾病篩檢呈陽性反應，在總統大選倒數階段投下震撼彈。白宮官員表示川普出現輕微症狀，但持續辦公。

副總統彭斯（Mike Pence）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）等與川普密切接觸的官員初步篩檢都呈陰性反應，9月29日在克里夫蘭與川普同台辯論的競選對手拜登（Joe Biden）也是如此。

但美國有線電視新聞網（CNN）首席醫藥記者古普塔（Sanjay Gupta）表示，新型冠狀病毒篩檢有局限性，今天呈陰性，明天可能呈陽性，搞不好同一天檢測兩種結果都有。

古普塔說，2019冠狀病毒疾病患者出現症狀前一、兩天傳染力最強，建議所有近期密切接觸川普的人無論篩檢結果如何，都開始自主隔離，「就算是辯論日當天，篩檢結果也可能呈偽陰性，這就是為何每個人都須表現得像他們染疫一樣」。

科學與醫藥作家穆易爾（Melinda Wenner Moyer）撰文寫道，77歲的拜登與川普共處一室90分鐘，辯論時雖保持距離，且初步篩檢呈陰性反應，仍不代表沒事。

專家建議，民眾疑似接觸病毒後隔3至4天再接受篩檢，等候期最好自主隔離；初步篩檢如呈陰性反應，隔幾天再接受二篩。約翰霍普金斯大學醫學院研究人員庫瑟卡（Lauren Kucirka）說，接觸病毒後頭一、兩天篩檢幾乎沒用，因為偽陰性機率介於60%和100%之間。

此外，取自紐約長老會醫院（NewYork-Presbyterian）實驗室數據的研究發現，今年3月至5月，初篩呈陰性、數天後二篩呈陽性反應的比例達18.6%。

紐約時報專欄作家布魯尼（Frank Bruni）撰文表示，川普中鏢帶給大家的啟示是新型冠狀病毒未如川普昔日預言消失無蹤，短期內也不會遠離，輕率行事是最大風險。

布魯尼寫道：「記取教訓的時刻終於到來。我們要更機警，盡量降低風險，為自己與他人更負責任。我們無法抹去美國防疫所犯的錯，但我們可以誓言不重蹈覆轍。看待總統川普診斷結果的方式既是轉捩點，也是新開始。我們該覺醒了。」

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