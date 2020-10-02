要老公付20萬美容基金！他震驚「都還沒生」　網嗆：青春只有一次

▲原PO的女性友人就快要生了。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

許多媽媽生下孩子後，都會入住月子中心，一名網友和友人烤肉時，得知其中的夫妻檔就快要正式為人父、為人母了，不過撇除月子中心的費用，女方竟還開口向老公要了一筆高達20萬元的「美容基金」，讓他當場震驚，擔心這筆錢未來會不會成為所有台灣女人生小孩的「標準配備」呢？

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「今天又被台女震撼了」為題發文，因為正逢中秋節連假，所以他便與朋友相約烤肉、敘舊。而原PO的朋友之中有一對夫妻檔，女方已經大腹便便，再過不久就要生了。

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許多媽媽生完小孩，都會入住月子中心，至於費用則多不會全由女方支付，男方也會部分或全額負擔。然而，原PO卻表示，除了月子中心的費用外，該名女性友人竟還向男方要了一筆20萬元的「美容基金」，明明孩子都還沒生出來，難道就已經可以預見自己未來的狀態了嗎？美容基金在日後是否會成為所有台灣女人生小孩的「標準配備」呢？

▲原PO耳聞女性友人竟向老公開口要「美容基金」的錢。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友都認為女人生小孩已經很辛苦，男方幫忙支付這些費用也是應該的，「你知道妊娠紋多可怕嗎」、「說真的沒那個屁股別亂結婚，人家女生也是爸媽養大的耶」、「生產是拿命換的，還讓身體變糟、變老太婆」、「女人的青春只有一次耶」。

不過，也有些人看傻眼，「物化女性最嚴重的永遠是女性自己」、「在朋友聚會上跟老公要這錢，呵呵」、「美容基金喔？真敢要」、「女生到底是多窮」。此外，也有網友覺得不必多想，「那也是她老公要付」、「重點是老公賺多少，要是月入百萬那有啥好說的」、「老公給得起啊」、「一個願打一個願挨」、「別人家務事」。