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跑遠洋漁船超好賺？過來人揭「一趟賺7位數」代價：回來小孩已上高中

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▲遠洋漁業,跑船,捕魚。（示意圖／達志影像）

▲跑船收入相對高但非常辛苦。（示意圖／達志影像）

實習記者周依儒／綜合報導

每個行業都有辛苦之處，有些工作雖然能在短期內賺進大把鈔票，但必須承受極大風險或付出大量心力，有些工作安全穩定、風險低，但收入則相對較少。就有網友好奇詢問，每次看動畫都會有角色表示自己缺錢，要去遠洋捕魚還債，因此真的想知道遠洋捕魚是否真的好賺？收入大概多少？

一名網友在PTT「八卦板」PO文指出，之前看麻辣教師GTO，鬼塚只要欠錢就會說要去遠洋捕黑鮪魚來還債，感覺好像很好賺，因此想詢問板上有沒有人家裡從事相關工作，可否透露收入大概多少？此外，原PO也發問，如果薪資高又能遠離塵囂，這份工作是不是非常適合邊緣人，但有哪些風險和無趣的地方，以及就醫問題及網路該怎麼解決？

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▲網友發文詢問跑遠洋漁船是不是超好賺。（圖／翻攝自PTT）

▲網友發文詢問跑遠洋漁船是不是超好賺。（圖／翻攝自PTT）

對此，有網友出面回應指出，遠洋漁船已經沒有20年前好賺，但就目前的薪資來說還是贏過陸地上許多工作，不過最大的困難點就是解決在海上的孤單問題，他舉例表示，出海到阿根廷的魷釣船，一趟動輒就是半年、一年，雖然靠一趟出海的漁貨量要賺個幾億台幣不是問題，但在出海途中除非是停靠在開普敦或其他港口，其他時候都是要過著與世隔絕的日子，且2、3個月才能打電話回家一次，比當兵更煎熬。

另外，該網友也表示，有時候出海一趟滿艙回來，結果遇到另一艘來接運回去，漁船又要再重新跑一趟，等到回家的時候小孩可能都會走了。至於跑船現況，網友則透露，現在船上大多是以越南、菲律賓等東南亞國家為主的外籍漁工，比例占了7成以上，另外還有一些中國籍漁工，因此真正的台灣人可能只有5、6人，船上的大副面對多國籍的漁工，相處下來的眉角可能比陸上工作更複雜。

▲中國從去年10月開始，允許菲律賓漁船在黃岩島捕魚。（圖／路透社）

▲網友指出，跑遠洋漁船比當兵更煎熬。（示意圖／路透社）

這名網友最後也提到，船上工作是脫離勞基法的管轄範圍，且海上作業隱藏的危險很多，像是攀爬時沒有安全措施，甲板上綁漁具時，船身一個傾斜或風一吹人就落海了；而薪資也是採合約制，船長一張3年大概1000多萬，大副也有個5、600萬左右，但出去一趟3年，小孩國中剛入學，回來就已經要念高中了，因此建議如果有鄉民也想跑船就去跑較為輕鬆、只有在靠港時比較忙的商船，不過商船很容易遇到海盜，但就是另一個故事了。

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